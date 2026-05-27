El León volvió a perder ante Deportivo Laferrere por 2-0 y sigue naufragando en el último lugar de la tabla de posiciones. El lunes, irá hacia Quilmes a cortar la racha negativa.



Bajo una tarde-noche con neblina de por medio, se enfrentaron por el postergado de la fecha 5 por el paro del fútbol argentino, en el Estadio Carlos Sacaan, el “Verde” y el conjunto matancero, en un duelo de necesitados para ambos equipos.



Tras un primer acercamiento en el comienzo del partido, precisamente a los 24 segundos en el que no pudo concretar, Deportivo Laferrere golpeó de manera temprana.



A los 8 minutos, Nicolás Vivas definió a contrapié de Hugo Acevedo, luego de una acción colectiva.



No obstante, Ituzaingó tuvo un leve crecimiento en el juego y avisó en dos ocasiones. Primero, con un tiro defectuoso de Segundo Gras que despejó Nicolás Manzi con lo justo, estando el arquero ya vencido. Después, con un remate flojo de Lautaro Mena a las manos de Tiago Libares.



Pese a que su rival terminó mejor el primer tiempo, el “Villero” pudo haber estirado la diferencia en la última pelota de esta etapa. Sin embargo, el intento de Lucas Rebecchi salió apenas por arriba del travesaño.



En la segunda parte, Ituzaingó insistió en conseguir la igualdad y contó con un zurdazo de Franco Luppino que pasó cerca.



Pero todo se vino abajo para el elenco ituzainguense cuando se fue expulsado Mauricio Bermejo, a los 63’, por una fuerte patada con los dos pies hacia adelante a Manzi, apenas seis minutos en cancha tras haber ingresado desde el banco de suplentes.



Instantáneamente, llegó otro baldazo de agua fría para los dirigidos por Matías De Cicco: sobre los 66’, “Lafe” sentenció el cotejo.



En una jugada similar al primer gol, con un pase al medio, Jeremías Denis convirtió y la ley del ex se cumplió en el Oeste.



Cerca del final, Franco Luppino volvió a probar, esta vez, con una volea que se fue por muy poco.



De esta manera, el Verde sigue sin poder levantar cabeza en la temporada y sigue hundido en la tabla de posiciones, con 5 puntos, a nueve unidades de Villa San Carlos, que tiene 14 puntos.

El próximo rival del León será Argentino de Quilmes, el próximo lunes 1° de junio a partir de las 15:30 hs, en la Barranca Quilmeña, con un objetivo claro: sumar su primer triunfo en la Primera B Metropolitana.