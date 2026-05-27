Un golpe en Ituzaingó: el mítico bar Amsterdam cerró sus puertas

El mapa gastronómico y cultural de Ituzaingó sufre una pérdida irreparable. Hace tan solo unos días, a través de sus redes oficiales, se conoció la triste noticia de que el bar Amsterdam, ubicado en el corazón del corredor ecológico y gastronómico de Parque Leloir, cerró sus puertas de manera definitiva. Bajo la contundente premisa de "COLGAMOS LAS PINTAS", los responsables del establecimiento emitieron un emotivo comunicado de despedida que caló hondo en el corazón de los vecinos de la zona oeste.





"Hola queridos amigos… llegó el día. Queremos contarles que vamos a ponerle punto final a este inolvidable proyecto llamado Amsterdam Parque Leloir", expresaron con profunda emoción desde sus canales digitales. Con estas palabras, el mítico bar inició una retrospectiva para agradecer a toda la comunidad que consolidó a esta mágica esquina como un auténtico hogar y un indiscutible punto de encuentro.





Y es que la esquina de Amsterdam fue testigo de hitos sociales de toda índole. "Acá pasó de todo", recordaron sus dueños, enumerando desde alegrías enormes, primeras citas, baby showers y casamientos, hasta ferias artesanales, miles de cumpleaños, noches vibrantes con bandas en vivo y, según comentan entre risas y complicidad, sugestivos encuentros swinger que le aportaron un misticismo único a las noches del bar.

El deporte y el orgullo nacional también se vivieron a flor de piel en sus instalaciones. Para muchos habitués, quedará grabada de forma imborrable la noche en que La Scaloneta venció a Brasil en el Maracaná, consagrándose campeona de América y desatando un desahogo colectivo inolvidable en las mesas del local. Del mismo modo, el bar rememoró el masivo e histórico festejo junto a la banda @modeonbanda tras la mítica coronación de la Selección en el Mundial de Qatar 2022.





Incluso en el período más oscuro de la historia reciente, Amsterdam se mantuvo en pie. Durante las duras restricciones de la pandemia, el bar se adaptó para seguir acompañando a los vecinos mediante la modalidad de takeaway o envíos de cerveza por delivery, demostrando que el vínculo con su clientela superaba cualquier adversidad física.





Por supuesto, su excelencia gastronómica no habría sido posible sin su destacada pizarra de cervezas artesanales, considerada una de las mejores de la región gracias a la alianza con productores locales y nacionales de gran renombre.





"Amsterdam fue TODO eso. Un lugar de encuentro, alegría, música, amistad y buena onda", concluye el texto de despedida, expresando un agradecimiento infinito a todo el equipo de trabajo y a la incondicional clientela. Como broche de oro y gesto de agradecimiento final, el establecimiento ofreció todas sus variedades de cerveza con un 50% de descuento hasta el pasado lunes 25 de mayo inclusive. El martes 26 de mayo, las persianas amanecieron bajas de forma definitiva. Parque Leloir despide así a una porción de su alma nocturna.