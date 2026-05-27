Ituzaingó: encuentro sobre Derechos Humanos y Democracia
Diario La Ciudad
La jornada, reunirá a especialistas y referentes vinculados con la temática, en una mesa panel moderada por Aimé Ereñu -directora de Derechos Humanos y Memoria-.
El Municipio de Ituzaingó invita a participar del conversatorio “Derechos Humanos y Democracia”, el viernes 29 de mayo, a las 18 horas, en el Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848). La actividad es abierta a la comunidad y no requiere inscripción previa.
La jornada, reunirá a especialistas y referentes vinculados con la temática, en una mesa panel moderada por Aimé Ereñu -directora de Derechos Humanos y Memoria-. Participarán del encuentro:
Salud: Johanna Tricarico - Soy Garrahan
Educación: Morena Mareco - representante estudiantil de Educación Técnica Profesional de la Región 8
Géneros y Diversidad: Ivanna Rodriguez - Conurbanes Diverses - Comisión Orgullo Ituzaingó
Jubilados: Carlos “El Chaca” Dawlowski - Los 12 Apóstoles, Jubilados del Congreso
Derechos Humanos y Memoria: Gladys Zalazar - Comisión Directiva de Abuelas
Humanismo y Territorio: Padre Francisco “Paco” Olveira - Cura en la Opción por las y los Pobres, Fundación Isla Maciel.