27 de may. de 2026
Ituzaingó

Ituzaingó: encuentro sobre Derechos Humanos y Democracia

Diario La Ciudad

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La jornada, reunirá a especialistas y referentes vinculados con la temática, en una mesa panel moderada por Aimé Ereñu -directora de Derechos Humanos y Memoria-.

Ituzaingó: encuentro sobre Derechos Humanos y Democracia
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El Municipio de Ituzaingó invita a participar del conversatorio “Derechos Humanos y Democracia”, el viernes 29 de mayo, a las 18 horas, en el Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848). La actividad es abierta a la comunidad y no requiere inscripción previa. 

La jornada, reunirá a especialistas y referentes vinculados con la temática, en una mesa panel moderada por Aimé Ereñu -directora de Derechos Humanos y Memoria-. Participarán del encuentro: 

Salud: Johanna Tricarico - Soy Garrahan

Educación: Morena Mareco - representante estudiantil de Educación Técnica Profesional de la Región 8

Géneros y Diversidad: Ivanna Rodriguez - Conurbanes Diverses - Comisión Orgullo Ituzaingó

Jubilados: Carlos “El Chaca” Dawlowski - Los 12 Apóstoles, Jubilados del Congreso 

Derechos Humanos y Memoria: Gladys Zalazar - Comisión Directiva de Abuelas

Humanismo y Territorio: Padre Francisco “Paco” Olveira - Cura en la Opción por las y los Pobres, Fundación Isla Maciel.  

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