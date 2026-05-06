"Fuentes Preferidas" en Google: como leer noticias de Ituzaingó

Google lanzó a nivel global la función “Fuentes preferidas”, una herramienta que modifica la distribución de la información noticiosa. El sistema permite seleccionar medios específicos, como La Ciudad, para otorgarles mayor visibilidad en el buscador.



Con esta actualización, los lectores pueden intervenir de manera directa en el algoritmo de la plataforma. Los contenidos del medio elegido ganan prioridad de aparición en secciones clave como “Noticias destacadas”.



Según los datos oficiales, los usuarios ya seleccionaron más de 200.000 sitios únicos desde la activación de esta funcionalidad.

Cómo configurar Diario La Ciudad desde el buscador

El proceso de configuración se realiza en pocos pasos desde la página principal de resultados de Google. El usuario debe efectuar una búsqueda de actualidad y localizar el bloque de “ituzaingó - Noticias destacadas” o ingresar desde acá.

En ese sector, se debe hacer clic en el ícono de configuración o en la estrella que aparece en el módulo.



Esta acción despliega un menú con distintos portales informativos disponibles para la selección.



Allí hay que buscar a www.laciudadweb.com.ar, marcarlo como fuente preferida y actualizar la página.



A partir de ese momento, el buscador priorizará los artículos periodísticos del sitio.

Activación desde celulares vía Google Discover

La compañía también permite configurar esta preferencia desde los teléfonos celulares mediante Google Discover. Este entorno móvil funciona como un periódico digital personalizado según la actividad del dispositivo.



Al visualizar un artículo de La Ciudad en este feed, el usuario debe presionar el botón “Seguir” integrado en la tarjeta. Así, el sistema registrará la preferencia y exhibirá las notas del medio de forma recurrente.



Se puede acceder a Discover al deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda en sistemas Android. El muro también aparece en la aplicación de Google y al abrir una nueva pestaña en el navegador Chrome.