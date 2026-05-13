Ituzaingó abre el debate sobre juventudes, nuevas subjetividades y territorios digitales

Este viernes 15 de mayo desde las 18:30hs, el espacio cultural La Bicicletería (Cnel. Brandsen 517) llevará adelante una nueva jornada de debate y formación orientada a pensar las juventudes, las nuevas subjetividades y los territorios digitales que atraviesan la vida cotidiana. Dicha actividad se enmarca dentro del ciclo "Herramientas para la imaginación política", una propuesta impulsada por el propio espacio ituzainguense.



En esta oportunidad, el encuentro pondrá el foco en las formas en que las juventudes construyen identidad, vínculos y participación en un contexto cada vez más atravesado por las plataformas digitales, las redes sociales y los nuevos consumos digitales. Para abordar estos ejes, la jornada contará con la participación de reconocidos especialistas: Ignacio Ramírez (Sociólogo y Director del Posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política en FLACSO), Melina Vázquez (Dra. en Cs. Sociales, Coordina el Grupo de Estudios en Políticas y Juventudes en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) y el Grupo de Trabajo infancias y juventudes de CLACSO) y Nicolás Pontaquarto (Instituto de Masculinidades y Cambio Social, y miembro de la dirección de de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires).





Es importante señalar que este encuentro tiene por objetivo generar un espacio de intercambio colectivo para reflexionar sobre los desafíos que atraviesan las juventudes en la actualidad. A su vez, se analizarán las disputas culturales presentes en los entornos digitales y las nuevas formas de construcción política y social.



La propuesta es gratuita y abierta a toda la comunidad. Esta busca convocar especialmente a estudiantes, docentes, militantes, trabajadores de la cultural y personas interesadas en debatir sobre los cambios sociales y tecnológicos que moldean las experiencias contemporáneas.