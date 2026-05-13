Una oportunidad para grandes y chicos: La Casa Museo María Elena Walsh continúa inscribiendo gente a sus talleres

El emblemático espacio Casa Museo - María Elena Walsh sigue recibiendo inscripciones de grandes y chicos para los talleres gratuitos que se dictan en la casona que supo albergar a la mítica cantautora argentina durante sus primeros años de vida.





Ubicada en la calle Tres de febrero al 547 en Villa Sarmiento, la Casa Museo MEW ofrece distintos talleres y propuestas artísticas para todas las edades, además de presentarse como un espacio cultural para recorrer y aprender de forma gratuita de la vida y obra de Walsh de una manera interactiva y original.





Dentro de las propuestas de talleres que ofrece la Casa Museo María Elena Walsh se diferencian por edades, dirigidos a niños y niñas, adolescentes y personas adultas.





En el caso de los talleres para infancias, se destacan el taller de historietas, destinado a niñas y niños de 7 a 12 años. Para participar, no es necesario tener experiencia previa y el taller se dicta semanalmente los días jueves a las 18:00 horas con una duración aproximada de una hora y media.





Los profesores a cargo son Ezequiel García y Christian Montenegro y la inscripción se realiza de forma online a través del siguiente link.





También se encuentra disponible la inscripción al taller de magia, destinado a personas mayores de 12 años. Las clases se dictan de forma semanal los días jueves a las 19:30 horas, con una duración aproximada de una hora y media.





El profesor a cargo es Gustavo Grosso y es posible inscribirse a través del siguiente link.





Por otra parte, los y las adolescentes podrán inscribirse al taller musical "Jugando con María Elena Walsh", una propuesta orientada a jóvenes de 11 a 17 años que toquen y tengan algún instrumento musical y cantantes. El taller se dicta los días miércoles a las 19:30 horas con una duración de una hora y media.





Los profesores a cargo son Sabrina y Ricardo Pellican y la inscripción se realiza a través del siguiente link.





Por último, las personas adultas pueden acercarse al espacio cultural ubicado en Villa Sarmiento para participar de los talleres de Narraciones góticas y fantásticas de escritoras latinoamericanas del presente y de Canto comunitario.





En el primer caso, la propuesta está destinada a personas mayores de 18 años y las clases se dicta semanalmente los días lunes a las 16:00 con una duración aproximada de una hora y media.





La profesora a cargo es Sandra Gasparini y la inscripción se realiza de manera online a través del siguiente link.





En el segundo caso, quienes deseen aprender a cantar podrán formar parte de las clases del "Coro de tu barrio" que se dictan en la Casa MEW los días lunes. La propuesta está destinada a personas mayores de 19 años y, para participar, no es necesario tener experiencia previa en el canto.





Los interesados e interesadas pueden inscribirse al taller de canto ingresando al siguiente link.