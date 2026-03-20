Arte por la Memoria: Conocé las actividades culturales moronenses de cara a un nuevo 24 de marzo

En Morón continúan las distintas actividades y jornadas para mantener viva la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el marco de un nuevo 24 de marzo cargado de simbolismos y emociones.





En este nuevo aniversario, se conmemoran nada más y ni nada menos que 50 años del último golpe cívico-militar que marcó a fuego la historia de nuestro país y que, incluso hoy, hay ciertos sectores que intentan negar las atrocidades cometidas hacia el pueblo argentino.





Para combatir el negacionismo y seguir diciendo "Nunca Más", la Subsecretaría de Políticas Culturales del Municipio de Morón organizó una serie de propuestas y jornadas con la participación de artistas destacados de diversas ramas de la cultura.





Este viernes 20 de marzo a las 18 se llevará a cabo una visita guiada por la muestra "A contrapelo de la historia: ¿Cómo sostenemos la Memoria?" de Andrés Zerneri y Alejandra Sarkissian.





La propuesta artística está ubicada en el Museo Histórico y de Arte - General San Martín (MuMo - Casullo 59, Morón Centro) y su recorrido contará con una charla exclusiva con la presencia del realizador.





Por otra parte, el mismo viernes hacia las 19 se inaugurará la muestra "Habitar la Memoria I" de los artistas Helen Zout, Carlos Giusti, Martín Hermida, María Giuffra, Cecilia Arias y el Colectivo Collage del Oeste.





La instalación se encuentra en el espacio cultural Villa Mecenas (Torres 618) y se podrá visitar hasta el 15 de mayo de lunes a viernes de 10 a 20 y los sábados de 10 a 13.





Asimismo, la propuesta del Mecenas continuará en el Espacio Cultural y Comunitario Paracone (Rawson y Constituyentes, Morón Norte) este sábado 21 de marzo a las 19 con la inauguración de la muestra "Habitar la Memoria II", en donde José de Rocco y Eduardo Longoni se unirán a Helen Zout, Carlos Giusti, Martín Hermida, María Giuffra y el Colectivo Collage del Oeste.





Por último, el domingo 22 de marzo de 15 a 20 se llevará a cabo la Jornada por la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Democracia en la Casa Museo María Elena Walsh (Tres de febrero 547, Villa Sarmiento).





Durante la jornada, habrá diversas charlas, muestras, ferias, stands institucionales, espectáculos musicales, recorridas guiadas e intervenciones artísticas.





En el mismo lugar, hacia las 18 del domingo 22 también se realizará un espectáculo musical en vivo titulado "Nace una flor: Música por la Democracia", que contará con la participación de la Agrupación Sinfónica de Morón junto a La Manu Fresh y artistas invitados.





Todas las actividades de las propuestas culturales por la Memoria organizadas por el Municipio de Morón son con ingreso gratuito. En el caso de las jornadas en la Casa Museo María Elena Walsh es necesario adquirir las entradas correspondientes una hora antes del evento en la recepción.