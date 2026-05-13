Histórico: Ituzaingó crea una "Comisión de Evaluación Urbanística" para regular las excepciones

El Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó dio un paso decisivo en la regulación del crecimiento de la ciudad con la aprobacion de una ordenanza que crea la Comisión de Evaluación Urbanística. Este nuevo órgano técnico-consultivo tendrá la tarea crítica de analizar, dictaminar y elevar recomendaciones sobre solicitudes de obras y proyectos que no se encuentran contemplados originalmente en el Código de Planeamiento Urbano vigente. La iniciativa surge como una respuesta a la necesidad de profesionalizar el debate sobre el uso del suelo, evaluando el impacto directo en la infraestructura, el ambiente y el interés público de cada propuesta.



La nueva entidad funcionará bajo la órbita del Legislativo local y se posiciona como un filtro técnico para garantizar que el desarrollo urbano no comprometa la calidad de vida de los vecinos. Según el texto del proyecto, la comisión deberá velar por el ordenamiento territorial considerando las consecuencias sociales, laborales y fiscales de cada emprendimiento de gran escala que pretenda radicarse en el distrito.

Integración multidisciplinaria y participación académica

Uno de los puntos más destacados de la normativa es la composición de la mesa de trabajo. La presidencia recaerá en el concejal que lidere la Comisión de Obras y Servicios Públicos, pero la verdadera novedad reside en la apertura hacia el sector civil y académico. Participarán representantes de la UCIADI, los colegios profesionales de Arquitectos, Agrimensores, Ingenieros, Martilleros y Técnicos, además de expertos de las universidades nacionales de Morón, La Matanza y el Oeste.



Esta apertura busca que las decisiones sobre excepciones o nuevos desarrollos no dependan únicamente de una voluntad política, sino de un consenso técnico respaldado por especialistas.

"La intención es que cada proyecto sea pasado por un tamiz de expertos antes de llegar al recinto", señalaron fuentes legislativas.

Todos los cargos de los miembros invitados tendrán carácter ad honorem, asegurando que el asesoramiento sea una contribución al bien común de la ciudad.

Voz para los vecinos: El Registro de Participación

Para evitar la discrecionalidad, el Artículo 3° del decreto establece la creación del Registro de Participación de Evaluación Urbanística. Este mecanismo permitirá que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de las Circunscripciones II, IV y V tengan una silla en la mesa de discusión siempre que el proyecto afecte su zona de injerencia directa. La legitimación territorial será un requisito clave para participar, garantizando que quienes viven en el barrio afectado tengan voz en el proceso de consulta.



Este registro, gestionado por la Secretaría del Concejo Deliberante, será público y actualizado constantemente. Con esta herramienta, Ituzaingó busca transparentar el proceso de excepciones urbanísticas, un tema que históricamente ha generado tensiones entre desarrolladores inmobiliarios y agrupaciones vecinales. El objetivo es que el 100% de los proyectos especiales cuenten con un informe de impacto antes de su aprobación definitiva.

Antecedentes y visión a futuro

El crecimiento acelerado de Ituzaingó en la última década ha puesto bajo presión la infraestructura de servicios públicos. La falta de un marco que analice el beneficio público de los emprendimientos ha derivado en reclamos recurrentes por la falta de presión de agua o el colapso de arterias viales. Con la implementación de esta Comisión, el municipio podrá exigir que los desarrolladores no solo cumplan con la normativa edilicia, sino que demuestren cómo su inversión aportará al plano económico y social del partido.

"La Comisión deberá analizar la conveniencia y oportunidad de cada emprendimiento, evaluando si la infraestructura de servicios actual puede soportar la nueva demanda", detalla el Artículo 5° del proyecto de decreto.

A continuación, se detalla la estructura jerárquica de la nueva Comisión:





Cargo / Representación Origen / Institución Carácter Presidente Comisión de Obras y Servicios Públicos Permanente Secretario Designado por Presidencia del HCD Permanente Vocales Políticos Primera y Segundas minorías (Concejales) Permanente Asesores Técnicos Universidades (Morón, UNLaM, UNO) Invitado Gremios Profesionales Colegios de Arquitectos, Ingenieros, etc. Invitado Sociedad Civil ONGs con legitimación territorial Invitado





Con esta medida, Ituzaingó se alinea con las tendencias modernas de urbanismo sostenible, donde la planificación no es un proceso cerrado, sino una construcción colectiva entre el Estado, la academia y los ciudadanos. El decreto ahora aguarda su reglamentación interna para comenzar a sesionar y tratar los expedientes que definirán la fisonomía de la ciudad en los próximos años.