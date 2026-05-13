La Selección Argentina prepara su búnker para el Mundial

Los dirigidos por Lionel Scaloni instalará un gimnasio exclusivo en el hotel donde se concentrará durante la Copa del Mundo.



En las últimas horas, la cuenta oficial de la Selección compartió que llegaron los materiales al Origin Hotel, el lugar elegido para alojar al equipo de Lionel Messi durante la competencia, y ya se iniciaron los trabajos para montar un gimnasio exclusivo para el plantel.



El objetivo es que el equipo dirigido por Lionel Scaloni cuente con todas las comodidades necesarias y pueda mantener su rutina de entrenamientos en un entorno familiar, similar al que utiliza habitualmente en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza.

¡Para que la Scaloneta se sienta como en casa!



Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial.



Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión 🔜🏆 pic.twitter.com/QlEbLwS18C — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 12, 2026

La instalación del gimnasio forma parte de la planificación logística diseñada por la AFA para que la Selección se sienta como en casa durante el Mundial.



Por otra parte, la Selección Argentina también ya tiene definido el lugar de entrenamiento para el Mundial.



El plantel trabajará en el Compass Minerals National Performance Center, perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS.



Una delegación de la AFA visitó las instalaciones meses atrás y quedó conforme con la infraestructura del complejo, que posee vestuarios personalizados, tecnología audiovisual y gimnasio de última generación.



En ese centro de entrenamiento, los jugadores dispondrán de espacios individuales, salas tácticas y áreas de recuperación similares a las utilizadas por clubes europeos de elite.



Argentina debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City por el Grupo J del Mundial 2026, a partir de las 22 hs.



Luego, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Austria el lunes 22 de junio desde las 14 hs y finalizará la fase de grupos el sábado 27 de dicho mes frente a Jordania a las 23 hs, ambos partidos en Dallas.



La lista definitiva de convocados deberá ser presentada a fines de mayo, mientras que la nómina preliminar ya fue elevada por el cuerpo técnico argentino.