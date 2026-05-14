Ituzaingó: dos detenidos por escruche a concesionaria de Av. Ratti

La Policía logró detener a dos hombres acusados de robar una concesionaria de autos de Ituzaingó bajo la modalidad "escruche". Los sospechosos fueron identificados gracias al relevamiento de las cámaras de seguridad y las tareas de campo realizadas por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 2da de Villa Ariza.

El robo en la Avenida Ratti

El robo fue denunciado el pasado 19 de abril en una agencia de autos de Avenida Ratti al 2200. Al llegar, el dueño constató que las rejas y la puerta de la oficina habían sido violentadas, y denunció el faltante de diversos objetos de valor.



La investigación se centró en las cámaras de seguridad, que captaron el momento del "escruche" durante la madrugada.



En los videos se observa a un delincuente con el rostro cubierto recorriendo la oficina, revisando cajones y desconectando equipos informáticos, mientras un cómplice vigilaba afuera y recibió un televisor que el intruso le pasó por la reja violentada, vía que luego utilizó el propio delincuente para huir del lugar.



El seguimiento de estas imágenes permitió identificar a los autores y derivó en dos allanamientos realizados en Ituzaingó para concretar las detenciones.

Allanamientos y detenciones

Con las órdenes libradas por la Justicia, la Policía llevó adelante los operativos este lunes, logrando la captura de J.A.S. (38) y E.J.B. (36). Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron eun buzo de color azul que coincide con la vestimenta utilizada por uno de los ladrones, registrado por las cámaras.

Situación judicial

La causa quedó radicada en la UFI N° 1 de Ituzaingó, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N° 3 de Morón.



Los dos detenidos enfrentan cargos por robo agravado por efracción. Ambos quedaron a disposición del fiscal Marcelo Tavolaro, para las indagatorias correspondientes.