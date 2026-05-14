Un ajuste a la Memoria: Peligra la continuación de las investigaciones del Banco Nacional de Datos Genéticos

La motosierra de Javier Milei ataca de nuevo y, esta vez, el impacto directo recae sobre la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Según las autoridades del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) las distintas investigaciones del espacio se encuentran en riesgo debido al gran recorte presupuestario del gobierno nacional.





La situación fue denunciada ante la Justicia argentina, en donde los jueces y juezas se pusieron en alerta por la imposibilidad del BNDG de seguir tomando muestras biológicas para encontrar a los bebés apropiados durante el terrorismo de Estado.





Además, las autoridades del espacio creado por las Abuelas de Plaza de Mayo indicaron que el Banco Nacional de Datos Genéticos se encuentra atravesando una situación crítica de operatividad que compromete la continuidad de servicios esenciales, como limpieza, vigilancia y mantenimiento del edificio, elementos cruciales para la custodia y la preservación de toda la documentación del organismo.





El BNDG almacena muestras de sangre, hisopados bucales, restos cadavéricos y objetos fuente de ADN secuestrados en distintos allanamientos que permiten identificar si una persona es hija de desaparecidos, por lo que la conservación de dichas muestras representa una tarea central para la democracia argentina.





En la carta de denuncia elevada por los y las profesionales de la entidad ante la Justicia, se destaca que, de no solucionar los problemas presupuestarios, el Banco Nacional de Datos Genéticos se verá obligado a ejecutar la “eventual suspensión o demora en la producción de pericias genéticas”.





Entre excusas varias e intentos de vaciamiento

Este nuevo ataque del gobierno nacional a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia ya fue advertida por distintos organismos dedicados a los derechos humanos.





Uno de ellos fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en su último informe anual, ya había expresado su preocupación por la situación del BNDG y por el impacto que el ajuste podría llegar a tener en la búsqueda de los nietos y las nietas.





Por su parte, desde el gobierno nacional afirman que están al tanto de la grave situación que atraviesa el BNDG y comentaron que "intentarían hacer gestiones" ante el Ministerio de Economía para resolver el ajuste presupuestario que vive la institución.





Sin embargo, desde la asunción de Milei, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) sufrió un recorte del 57,3% en términos reales. En estos términos, el ajuste fue una constante: de 35,1% en 2024 a 30,1% en 2025, y este año el presupuesto vigente se deteriora un 5,8%.