14 de may. de 2026
Ituzaingó

Fin de semana en Ituzaingó con la Feria West como protagonista

Diario La Ciudad

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Fin de semana en Ituzaingó con la Feria West como protagonista
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Informamos las actividades culturales y recreativas que se llevarán a cabo este fin de semana en distintos puntos del distrito. Las actividades tienen entrada gratuita y las que se realizan al aire libre se suspenden por lluvia. 

Sábado, 16 de mayo

15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Patio folclórico

16:30 a 18:30 hs - Plaza Manuel Rodriguez Fragio (V. Alegre y Pacheco)

Recreación y Cultura en la Plaza de Tu Barrio

18 a 21 hs - Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) 

Ciclo de Cine y Debate: “Maravillas Argentinas el documental” de Trippin Argentina: un registro histórico de la increíble naturaleza que tiene la Argentina, destinado a las futuras generaciones 

Domingo, 17 de mayo

15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Baldosón de Tango

West Food Fest: Música y sabores

Viernes, sábado y domingo - 12 a 00 hs

Bulevar Fleming 

Feria de Artesanos

Viernes y sábado - 10 a 20 hs

Domingo - 14 a 20 hs

Mansilla y Las Heras

Además, el sábado de 10 a 17 hs estarán disponibles las siguientes exposiciones artísticas:

“Muestra Rodante” de la Colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti - Galería Municipal de Arte (Soler 217)

Museo de pintura “Argentina no lo entenderías” de Luc Mogni - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)

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