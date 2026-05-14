Fin de semana en Ituzaingó con la Feria West como protagonista
Diario La Ciudad
Informamos las actividades culturales y recreativas que se llevarán a cabo este fin de semana en distintos puntos del distrito. Las actividades tienen entrada gratuita y las que se realizan al aire libre se suspenden por lluvia.
Sábado, 16 de mayo
15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Patio folclórico
16:30 a 18:30 hs - Plaza Manuel Rodriguez Fragio (V. Alegre y Pacheco)
Recreación y Cultura en la Plaza de Tu Barrio
18 a 21 hs - Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla)
Ciclo de Cine y Debate: “Maravillas Argentinas el documental” de Trippin Argentina: un registro histórico de la increíble naturaleza que tiene la Argentina, destinado a las futuras generaciones
Domingo, 17 de mayo
15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Baldosón de Tango
West Food Fest: Música y sabores
Viernes, sábado y domingo - 12 a 00 hs
Bulevar Fleming
Feria de Artesanos
Viernes y sábado - 10 a 20 hs
Domingo - 14 a 20 hs
Mansilla y Las Heras
Además, el sábado de 10 a 17 hs estarán disponibles las siguientes exposiciones artísticas:
“Muestra Rodante” de la Colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti - Galería Municipal de Arte (Soler 217)
Museo de pintura “Argentina no lo entenderías” de Luc Mogni - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)