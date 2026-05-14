Fin de semana en Ituzaingó con la Feria West como protagonista

Informamos las actividades culturales y recreativas que se llevarán a cabo este fin de semana en distintos puntos del distrito. Las actividades tienen entrada gratuita y las que se realizan al aire libre se suspenden por lluvia.



Sábado, 16 de mayo



15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)



Patio folclórico



16:30 a 18:30 hs - Plaza Manuel Rodriguez Fragio (V. Alegre y Pacheco)



Recreación y Cultura en la Plaza de Tu Barrio



18 a 21 hs - Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla)



Ciclo de Cine y Debate: “Maravillas Argentinas el documental” de Trippin Argentina: un registro histórico de la increíble naturaleza que tiene la Argentina, destinado a las futuras generaciones



Domingo, 17 de mayo



15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)



Baldosón de Tango



West Food Fest: Música y sabores



Viernes, sábado y domingo - 12 a 00 hs



Bulevar Fleming



Feria de Artesanos



Viernes y sábado - 10 a 20 hs



Domingo - 14 a 20 hs



Mansilla y Las Heras



Además, el sábado de 10 a 17 hs estarán disponibles las siguientes exposiciones artísticas:



“Muestra Rodante” de la Colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti - Galería Municipal de Arte (Soler 217)



Museo de pintura “Argentina no lo entenderías” de Luc Mogni - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)