El problema de las ratas se solucionó en la EGB 1 pero se trasladó a la técnica N°1

La comunidad educativa de la Escuela Técnica N° 1 Republica del Paraguay, se encuentra en estado de alerta máxima ante una persistente invasión de roedores que afecta las instalaciones del colegio. Docentes y personal técnico denuncian que la presencia de ratas es diaria y masiva. El foco de mayor preocupación se centra en los talleres ubicados en los subsuelos, donde las condiciones edilicias y la acumulación de materiales facilitan el anidamiento de los roedores.

Talleres en el subsuelo: El foco del conflicto

La situación más crítica se vive en los niveles inferiores de la institución debido a la diferencia de nivel respecto al patio externo. Las ventanas de los talleres quedan al ras del suelo, permitiendo que las ratas ingresen con facilidad desde la calle.



Vulnerabilidad estructural: Las ventanas bajas funcionan como puerta de entrada directa para los roedores que escapan de las obras linderas.



Refugios naturales: En los talleres se acumulan maderas, cartones y materiales de trabajo que no han sido removidos en años, creando un entorno "tibio" e ideal para la cría.



Falta de control: Los trabajadores señalan que los cebos no se colocan en estos sectores críticos debido a la dificultad de acceso y la desorganización de los depósitos.

En la Primaria N° 1 el problema se resolvió

Mientras la preocupación persiste en la escuela técnica, la Escuela Primaria N° 1 (EP1) presenta un panorama distinto. Según los últimos reportes, en dicho establecimiento no se han detectado nuevos avistamientos de roedores, ya sean vivos o muertos, tras las intervenciones de desratización.



En la entrada del edificio de la EP1, las autoridades han colocado un cartel informativo detallado donde se exponen todas las tareas realizadas para mitigar la plaga, buscando llevar tranquilidad a la comunidad. Además, como parte del protocolo de prevención y comunicación:



La semana pasada se procedió a la renovación integral de los cebos en el edificio. El área de Zoonosis municipal brindó una charla informativa y técnica dirigida a los padres representantes de cada curso para explicar el alcance de los químicos utilizados y las medidas de higiene.

En la técnica limpian los docentes y alumnos

A la crisis sanitaria se suma un conflicto administrativo y ético. Ante la falta de personal de limpieza suficiente, las autoridades han sugerido mediante comunicados que sean los propios estudiantes y docentes quienes realicen las tareas de desinfección y limpieza de las superficies.



"Hoy se elevó una carta a las familias que es paupérrima, donde piden que los pibes se pongan a limpiar", manifestó uno de los damnificados, quien además subrayó el riesgo de exposición a enfermedades como el hantavirus. Los docentes expresan que, si bien mantienen sus áreas de trabajo, no les corresponde realizar una desratización profunda ni manipular superficies potencialmente contaminadas con orina o excrementos de roedor sin el equipo adecuado.

NOTA ENVIADA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

A pesar de que el municipio y el Consejo Escolar han enviado personal para colocar cebos, los testimonios coinciden en que el abordaje es "muy superficial" y no ataca la raíz del problema.

"No se hace una desinfección a fondo. Habría que hacer una desratización completa y profunda, pero el gran problema es que no quieren suspender las clases por no quedar mal con los padres o inspectores", denunció un docente.

"Ayer entró una rata a un aula, la docente entró en pánico mientras trataban de sacarla con un palo. Es todo muy precario". subrayan los docentes



El temor principal de la comunidad es que el protocolo actual prioriza la continuidad pedagógica sobre la seguridad biológica, exponiendo a cientos de jóvenes a un entorno vulnerable mientras la plaga continúa expandiéndose por los recovecos de los subsuelos.