Ituzaingó: Robó un DiDi, provocó un choque múltiple y cayó tras una persecución

Un chofer de DiDi fue asaltado por un pasajero que, bajo amenaza de muerte con un cuchillo, le sustrajo su vehículo. El hecho terminó con un choque múltiple, una persecución a pie y la captura del delincuente en el centro de Ituzaingó.

El ataque en el semáforo

Todo comenzó en las primeras horas del día, cuando el conductor de un Volkswagen Gol Trend tomó un viaje solicitado por un hombre en Villa Udaondo. Tras un extenso recorrido que incluyó un paso por la localidad de González Catán, el pasajero pidió regresar a Ituzaingó.



Sin embargo, alrededor de las 8:20 de la mañana, mientras el vehículo se encontraba detenido frente al semáforo de Barcala y Ratti, la situación se tornó violenta.



El delincuente, que viajaba en el asiento trasero, se abalanzó sobre el chofer y le colocó un cuchillo tipo Tramontina de mango rosa en el cuello. Bajo la amenaza de "bajate del auto", obligó a la víctima a descender, sustrayéndole el rodado y su teléfono celular.

Choque múltiple y persecución a pie

El asaltante emprendió una fuga a alta velocidad por las calles de Ituzaingó, pero la maniobra terminó de forma abrupta a 800 metros, en la intersección de Brandsen y Malabia. Debido a la velocidad que traía, perdió el control del Gol Trend y colisionó contra varios autos que se encontraban en la zona.



La secuencia fue advertida por personal de la Patrulla Municipal de Ituzaingó que realizaba tareas preventivas en el lugar. Al verse rodeado, el sospechoso abandonó el auto chocado e inició una fuga a pie.



Los agentes de seguridad iniciaron una persecución que culminó en la esquina de Brandsen y Empezanza, donde el sujeto fue reducido y aprehendido.

Secuestros y situación judicial

En el lugar de la detención, la policía incautó otro cuchillo con mango de madera que el delincuente llevaba entre sus pertenencias.



Al revisar el interior del vehículo, los peritos hallaron sobre el asiento del acompañante el cuchillo de mango rosa que había sido utilizado para amenazar al chofer minutos antes.



El caso quedó bajo la órbita de la UFI N° 2 de Ituzaingó, que ya procedió a la indagatoria del acusado. Desde la fiscalía se solicitó formalmente la detención del sospechoso ante el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón, bajo la carátula de robo agravado por el empleo de arma.