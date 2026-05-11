La feria gastronómica West llega a Ituzaingó

El aroma a ahumados, el sonido de las bandas en vivo y ese murmullo inconfundible de las familias disfrutando al aire libre están por desembarcar en el corazón de nuestra ciudad. La West Food Fest, el festival gastronómico itinerante más importante de la zona oeste, confirmó su regreso a Ituzaingó para los próximos 15, 16 y 17 de mayo.





El escenario elegido para este despliegue de sabores y cultura no podría ser mejor: el emblemático Boulevard Fleming. Durante tres jornadas consecutivas, este pulmón verde se transformará en un polo gastronómico y recreativo con entrada libre y gratuita, ideal para quienes buscan un plan diferente sin salir del barrio.





Para entender el fenómeno de "La West", hay que mirar hacia nuestros vecinos de Castelar. La iniciativa nació en 2016 de la mano de Daniel Pidre, un vecino y gastronómico local que soñaba con profesionalizar la comida callejera en el conurbano. Lo que comenzó con un pequeño grupo de food trucks en la Plaza de los Españoles, hoy es un evento masivo que recorre municipios como Morón, Hurlingham y, por supuesto, nuestro Ituzaingó.

La propuesta de la West no es solo "ir a comer"; es una experiencia integral. Los food trucks ofrecen desde hamburguesas de autor y carnes ahumadas durante horas, hasta opciones de cocina internacional, tacos, arepas y propuestas vegetarianas. Asimismo, por lo general, se despliega un espacio dedicado a los productores locales donde podrás encontrar desde artesanías hasta productos regionales únicos.





El escenario principal contará con artistas que siempre quisiste ver, musicalizando el atardecer mientras disfrutás de una buena cerveza artesanal o un jugo natural. Como si esto fuera poco, habrá entretenimientos diseñados exclusivamente para las infancias, asegurando que los padres puedan relajar mientras los pibes se divierten en un entorno seguro.





Uno de los sellos distintivos de la West es su ambiente comunitario. No solo es un espacio familiar, sino que también es totalmente pet friendly, así que el paseo con el perro está más que habilitado.





La cita está pactada. El Boulevard Fleming nos espera para demostrar, una vez más, que en Ituzaingó sabemos cómo disfrutar de la vida al aire libre. Ya sea para almorzar el sábado, cenar el domingo o simplemente pasear y escuchar una buena banda, la West es el plan imbatible del mes.