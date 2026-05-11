Tarifazo inexplicable: aumenta hasta un 90 % el boleto de los trenes

El Gobierno nacional inició el proceso de actualización tarifaria para colectivos y trenes, que incluye subas mensuales y una instancia de participación ciudadana obligatoria antes de su aplicación definitiva en mayo. En el caso de los trenes, el aumento, totalmente desproporcionado, llegará hasta el 90 % en septiembre cuando los salarios siguen perdiendo contra la inflación y los aumentos no llegan al 1 % mensual

El fuerte ajuste en el sistema ferroviario

El pasaje en los trenes que conectan CABA con distintos puntos del conurbano (líneas Roca, Mitre; San Martín; Sarmiento; Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur), se incrementarán hasta un 90 % en 4 meses. Así, el boleto para la primera sección cuesta hoy $280, la suba en mayo será de 18% ($330) y llegará a 90% ($530) a partir de septiembre.

Trenes más caros: cuánto costará el pasaje en mayo 2026

El boleto mínimo costará $330 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada. El boleto segundo sección saldrá $429. El boleto tercera sección costará: $528.

Trenes más caros: cuánto costará el pasaje en junio 2026

El boleto mínimo costará $380 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada. El boleto segundo sección saldrá $494. El boleto tercera sección costará: $608. Pago en efectivo: $1300.

Trenes más caros: cuánto costará el pasaje en julio 2026

El boleto mínimo costará $430 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada. El boleto segundo sección saldrá $559. El boleto tercera sección costará: $688. Pago en efectivo: $1400

Trenes más caros: cuánto costará el pasaje en agosto 2026

El boleto mínimo costará $480 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada. El boleto segundo sección saldrá $624. El boleto tercera sección costará: $768. Pago en efectivo: $1600

Trenes más caros: cuánto costará el pasaje en septiembre 2026

El boleto mínimo costará $530 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada. El boleto segundo sección saldrá $689. El boleto tercera sección costará: $848. Pago en efectivo: $1700



Los incrementos graduales y consecutivos también llegarán para los servicios ferroviarios de pasajeros de larga distancia.