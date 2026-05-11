Merlo: llega la primera edición del Congreso Latinoamericano de Cultura Popular y Pensamiento Situado

Bajo el eje central "Los desafíos en la construcción de la identidad latinoamericana como resguardo de la memoria colectiva", el encuentro se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2026. Dicho evento se desarrollará íntegramente en las instalaciones de la Universidad Nacional del Oeste.



Desde la organización detallaron que el congreso pretende consolidarse como "un espacio innovador de encuentro académico y cultural". El objetivo primordial es articular las reflexiones críticas y las experiencias de investigación con las diversas expresiones populares.

La propuesta -encarada por el Instituto de la Cultura Popular y Pensamiento Nacional (I.C.P. y P.N.)- apunta a generar un ámbito de debate plural, federal y regional que permita un intercambio fluido entre el campo académico, las políticas públicas y, fundamentalmente, las acciones en y con el territorio. En un mundo en plena reconfiguración geopolítica, los impulsores del evento destacan que América Latina enfrenta el enorme desafío de "mantener su integridad territorial y soberana reafirmando su identidad como región".



"El Congreso busca articular reflexiones críticas, experiencias de investigación y expresiones populares", destacaron desde lar organización del evento. Es por esta razón que las actividades y los espacios de debate se dividirán en los siguientes ejes temáticos:





Manifestaciones y conformaciones culturales del ser nacional.

Cultura, educación popular y universidad.

Cultura y soberanía: geopolítica, territorios y soberanías populares.

Derechos humanos y pensamiento situado: desafíos actuales para Latinoamérica.

La cultura popular en tiempos de democracias desafiadas. Miradas Latinoamericanas.





Las personas interesadas en participar, sobre todo aquellas que deseen aportar a la construcción de este Congreso de Cultura Popular y Pensamiento Situado mediante una ponencia, pueden inscribirse a través del formulario online oficial del evento.