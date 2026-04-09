La provincia avanza con las obras de ampliación de la Ruta 1003 que une Morón con Merlo

Transitar diariamente por el corredor que une los partidos de Merlo y Morón va camino a dejar de ser un dolor de cabeza para los conductores. El ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, informó que las esperadas obras de ampliación de la Ruta Provincial 1003 avanzan a paso firme, prometiendo un cambio radical en la fisonomía y la fluidez de esta arteria neurálgica del conurbano oeste.



Los trabajos, que se extienden a lo largo de 7 kilómetros entre las Rutas Provinciales 21 y 17, tienen como objetivo la construcción de una doble calzada y la incorporación de calles colectoras. Esto permitirá separar el tránsito pesado y de paso rápido del tráfico barrial, reduciendo considerablemente los embotellamientos en las horas pico.





Pero esta importante obra no se limita solo al asfalto. El proyecto integral busca saldar una deuda histórica con la seguridad vial de la zona. Para ello, se está ejecutando un nuevo sistema de desagüe hidráulico (clave para evitar anegamientos los días de tormenta), la instalación de nueva iluminación y la colocación de cruces semaforizados tanto para vehículos como para peatones. Además, el transporte público tendrá su espacio exclusivo con nuevas dársenas y refugios para que los pasajeros esperen el colectivo de forma más cómoda y segura.



Sobre el impacto de estos trabajos, el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, destacó lo siguiente: "la ejecución de esta intervención impulsada por el gobernador Kicillof responde a las necesidades de las y los vecinos de esa región, quienes podrán acceder a una mayor conectividad y mejorar los tiempos de viaje". En la misma línea, el funcionario remarcó que gracias a esta obra "se va a poder garantizar una circulación más segura y eficiente para miles de usuarios" que transitan diariamente por este corredor.



Cabe destacar que los trabajos se completarán con la correspondiente señalización vertical y demarcación horizontal. Toda la intervención forma parte del "Programa de Seguridad Vial en el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires", el cual es financiado a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).