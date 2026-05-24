Se abrió un curso gratuito de organización de eventos en Ituzaingó

El panorama cultural y profesional de la región Oeste continúa expandiéndose con nuevas propuestas de capacitación. En esta oportunidad, se ha lanzado una excelente alternativa para quienes buscan insertarse en el mercado laboral o profesionalizar sus pasiones: se abrió un nuevo curso de organización de eventos, diseñado especialmente para adquirir las herramientas clave en la planificación y coordinación de encuentros sociales, culturales y corporativos. La propuesta promete dotar a los asistentes de conocimientos prácticos para destacarse en un sector en constante crecimiento.





Un punto fundamental a destacar de esta propuesta es su respaldo y validez. El curso está dictado por el Centro de Formación Laboral Nº 401 de Ituzaingó, una institución con una larga y respetada trayectoria en la zona, reconocida por brindar herramientas reales para la inserción laboral y el desarrollo profesional de la comunidad.





A través de este centro, los alumnos no solo acceden a una formación de calidad de manera accesible, sino que también obtienen la certificación que avala los conocimientos adquiridos, lo cual representa un enorme valor agregado para enriquecer cualquier currículum en el mercado actual.

El trayecto formativo contará con una modalidad intensiva pensada para un aprendizaje dinámico y efectivo. El programa se desarrollará del 27 de mayo al 24 de julio, ideal para quienes buscan una capacitación de corta duración pero con una salida laboral inmediata.





Las clases se dictarán de manera presencial los lunes y miércoles en el horario de 13:00 a 18:00 hs. Esta franja horaria permite a los alumnos concentrar la cursada en dos jornadas semanales, facilitando la compatibilidad con otras actividades cotidianas. Durante las clases, se abordarán desde las nociones básicas de logística, manejo de presupuestos y selección de proveedores, hasta la gestión de la estética y el protocolo en fiestas privadas, festivales públicos y reuniones empresariales.





Es importante destacar para todos los interesados de la zona que, si bien la propuesta pertenece al Centro de Formación Laboral Nº 401 de Ituzaingó, para esta ocasión particular la sede de dictado del curso estará ubicada en el partido vecino. La dirección del espacio es Taboada 2053, en la localidad de Merlo.





Esta cercanía estratégica facilita el acceso en transporte público y fomenta la integración de la comunidad del Oeste, uniendo a residentes de distintos distritos en un mismo espacio de aprendizaje y networking.





Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las autoridades del curso recuerdan que los cupos suelen ser limitados debido a la alta demanda que tienen estas capacitaciones de fomento local. Los aspirantes tienen dos opciones para asegurar su lugar:





Inscripción presencial: Pueden acercarse directamente a la sede de dictado (Taboada 2053, Merlo) los días lunes y miércoles en el horario matutino de 8:00 a 13:00 hs.





Inscripción virtual: Para mayor comodidad, también se puede realizar el registro completando un formulario digital. ¡El link de acceso directo está disponible en la biografía de las redes oficiales organizadoras!