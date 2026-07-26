La UNAHUR avanza con un estudio integral sobre parásitos intestinales en Hurlingham

Las infecciones por parásitos intestinales representan una grave problemática de salud pública que impacta fuertemente en los países en vías de desarrollo. Estos microorganismos, principales causantes de crónicos trastornos gastrointestinales, se transmiten a través del consumo de agua o alimentos contaminados, carne poco cocida, contacto con suelos infectados o el ingreso de larvas por la piel.



Con el firme objetivo de comprender a fondo el panorama sanitario local, el Laboratorio de Investigación en Salud y Biodiversidad (LISyB) de la Universidad Nacional de Hurlingham impulsa un nuevo proyecto territorial. Este trabajo de investigación, llevado a cabo en articulación con el prestigioso Instituto Nacional de Parasitología "Dr. Carlos G. Malbrán", busca relevar el estado actual de estas afecciones en todos los habitantes del municipio.



El punto de partida de esta flamante investigación científica se remonta a los preocupantes resultados obtenidos en el distrito durante el año 2019. En aquel momento, un estudio preliminar liderado por investigadores de la propia universidad reveló que el 57,7% de los niños evaluados en Hurlingham presentaban algún tipo de infección parasitaria. Para abordar esta delicada situación estructural, la directora del proyecto actual, Dra. Ludmila López Arias, propone una aproximación comunitaria integral bajo el paradigma global denominado "Una Salud".





La principal meta del equipo de trabajo consiste en elaborar un estado de situación completamente actualizado sobre la presencia de parásitos en el entramado social de Hurlingham. Para lograr este ambicioso cometido, los expertos analizan minuciosamente las causas directas asociadas a estas infecciones y evalúan de cerca las condiciones ambientales y sociales que propician su sostenida transmisión. Al mismo tiempo, el extenso estudio pone un énfasis particular en medir el rol fundamental que desempeña el sistema de atención primaria de salud para el abordaje integral de estos cuadros clínicos.



El abordaje metodológico de la investigación contempla múltiples herramientas para garantizar la máxima precisión y calidad de los datos recolectados en el conurbano bonaerense. Por un lado, se está desarrollando un estudio parasitológico exhaustivo en el campo, el cual comenzó con una exitosa prueba piloto durante 2025 y avanza hacia su análisis definitivo a lo largo del corriente año. Por otro lado, la estrategia epidemiológica se complementa de forma directa con la implementación de dos encuestas específicas diseñadas minuciosamente para actores clave de la comunidad local: una dirigida a los profesionales que atienden diariamente en los CAPS y otra orientada a los responsables de los hogares.



El desarrollo ininterrumpido de este proyecto subraya la enorme importancia de generar conocimiento desde las instituciones del oeste bonaerense para resolver urgencia de proximidad. De esta forma, con los resultados finales del relevamiento poblacional, el Estado Municipal contará con un diagnóstico cientídico certero para poder diseñar políticas sanitarias y preventivas mucho más efectivas.