La UNAHUR une literatura y pasión popular en una jornada maradoniana

La cultura y el sentimiento popular se dan la mano una vez más en el oeste. Este miércoles 10 de junio a las 19:30hs, la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) abrirá las puertas de su Biblioteca "Miguel Cervantes" para vivir una tarde-noche muy especial: se trata de la jornada cultural "Barrilete cósmico: entre la épica y lo popular", un encuentro abierto a la comunidad que invita a redescubrir el impacto del máximo ídolo del fútbol a través del universo de las letras.



La iniciativa busca derribar prejuicios y tender un puente directo entre el mundo académico y el sentir de los vecinos del conurbano, demostrando que la pasión futbolera y la literatura caminan por la misma vereda.

Una propuesta para pensar al Diego desde la identidad del conurbano





El propósito central de este encuentro es repasar y repensar las múltiples narrativas que se han edificado alrededor de Diego Armando Maradona. El debate abordará al personaje histórico no solo desde una perspectiva analítica, sino también profundamente emocional.



Sofía Moscatelli y Lautaro Schuldreich -graduados del Profesorado de Letras de la UNAHUR y organizadores de este encuentro- explicaron que la propuesta convoca a reflexionar colectivamente sobre cómo sigue influyendo la figura de Maradona en la sociedad actual.





"La vida y el legado del astro futbolístico inspiraron una cantidad incalculable de producciones escritas en diversos géneros a lo largo de décadas", destacaron los organizadores a través de las redes sociales. Durante el encuentro, los asistentes podrán compartir y analizar textos de firmas tan ilustres como diversas: Osvaldo Soriano, Mario Benedetti, Susy Shock y Víctor Hugo Morales, entre otros.



Esta inagotable influencia cultural demuestra que Diego no es solo un recuerdo deportivo atrapado en el pasado, sino un lenguaje universal que se reactiva constantemente a través del relato colectivo y la memoria afectiva de su pueblo. La cita es libre y gratuita para todos los vecinos que quieran acercarse a debatir, escuchar y recordar al eterno capitán argentino.