Día de la Madre 2026: cómo planificar el regalo con tiempo

Dejar el regalo para último momento suele traducirse en menos opciones disponibles y precios menos convenientes. Por eso, cada vez son más las personas que empiezan a pensar el obsequio con varias semanas de anticipación, en lugar de resolverlo la semana previa a la fecha.

Por qué conviene anticiparse

Los productos más buscados suelen agotarse en las semanas previas a la fecha, sobre todo en categorías como tecnología y electrodomésticos pequeños. Planificar con tiempo permite comparar precios con calma y evitar quedarse sin la opción elegida.



De cara al dia de la madre 2026 , anticiparse en la elección del regalo también permite aprovechar mejor las opciones de financiación disponibles para compras de mayor valor.



Además, comprar con anticipación evita el estrés habitual de los días previos a la fecha, cuando los locales suelen estar más concurridos y los tiempos de entrega para compras online pueden extenderse por la alta demanda del momento.

Tendencias que se esperan para esta edición

La tecnología para el hogar y los artículos de cuidado personal vienen ganando terreno año a año como opciones de regalo, sumándose a las categorías tradicionales como indumentaria y accesorios. Esta tendencia se explica en parte por la búsqueda de regalos que combinen utilidad con un gesto de cuidado hacia la persona homenajeada.

Presupuesto: definirlo antes de mirar opciones

Establecer un presupuesto claro antes de empezar a buscar evita comparaciones interminables entre productos de rangos de precio muy distintos. Con ese límite definido, la búsqueda se vuelve mucho más eficiente y enfocada.

Financiación para regalos de mayor valor

Para quienes quieren hacer un regalo más importante, contar con la posibilidad de pagarlo en cuotas facilita bastante la decisión. En Coppel, las líneas de crédito propias permiten acceder a productos de mayor valor sin resignar el presupuesto mensual del resto de la familia.



Esta posibilidad de financiar el regalo es especialmente valorada por quienes desean sorprender con algo más significativo, sin que eso implique descuidar otros gastos familiares programados para el mismo mes.

Un gesto que vale la pena planificar

Más allá de la anticipación, lo que más se valora en estas fechas sigue siendo el gesto detrás del regalo. Planificar con tiempo simplemente ayuda a que ese gesto se traduzca en la opción que realmente va a disfrutar cada mamá.

Cómo aprovechar mejor las promociones de la fecha

Suscribirse a los newsletters de las tiendas de interés o seguir sus redes sociales permite enterarse con anticipación de las promociones especiales que suelen lanzarse de cara a esta fecha, muchas veces antes de que se comuniquen de forma masiva.



Esta estrategia simple ayuda a planificar mejor la compra y a aprovechar descuentos que, de otra forma, podrían pasar desapercibidos entre la gran cantidad de ofertas que circulan en esos días.

Involucrar a toda la familia en la elección

Cuando el regalo es compartido entre varios integrantes de la familia, como hijos que aportan entre todos, conviene coordinar con anticipación para evitar duplicar ideas o quedarse sin la opción elegida por falta de comunicación entre los organizadores.



Definir con tiempo quién se encarga de comprar y coordinar el pago entre todos simplifica bastante el proceso, sobre todo cuando se trata de un regalo de mayor valor pensado para sorprender en conjunto.



Con esta organización previa, la fecha se disfruta con mucha más tranquilidad y sin el estrés habitual de los días previos.

Aprovechar el envío a domicilio

Para quienes prefieren evitar las filas y el movimiento de los locales en la semana previa a la fecha, comprar con anticipación por canales online permite coordinar el envío a domicilio con tiempo suficiente, evitando demoras de último momento.