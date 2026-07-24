Empezaron a regir los nuevos cambios en el fútbol argentino

La AFA incorporó las modificaciones que se habían aplicado en la Copa del Mundo. Cinco segundos para los laterales, diez para salir tras un cambio y más facultades para el VAR.



El Torneo Clausura arrancó ayer con tres partidos, y no solo eso, sino la implementación de siete nuevas reglas impulsadas por la AFA, las cuales fueron probadas previamente por la FIFA durante el Mundial 2026.



La medida busca acelerar el ritmo del juego, reducir las interrupciones constantes y unificar los criterios arbitrales en el campeonato local tras el receso de la Copa del Mundo.



En primer lugar, la normativa establece que los futbolistas reemplazados tendrán diez segundos para abandonar el campo de juego.



Si exceden ese tiempo, el jugador que iba a ingresar deberá esperar a la siguiente interrupción del partido y aguardar un minuto afuera antes de entrar.



Además, los futbolistas que reciban atención médica deberán permanecer un minuto fuera de la cancha, excepto si el rival que cometió la falta recibió una tarjeta o si se trató de un golpe de cabeza entre dos o más jugadores.



En cuanto a la reanudación del juego, los futbolistas tendrán un límite de cinco segundos para ejecutar laterales y saques de arco.



En caso de no cumplirlo, la posesión pasará al rival: el lateral será para el equipo contrario y, si la demora ocurre en un saque de arco, el árbitro sancionará tiro de esquina.



Asimismo, los jueces podrán aplicar la ley de ventaja ante una reanudación incorrecta si el equipo rival recupera la pelota de forma inmediata.

Por el lado disciplinario, se aplicará la llamada "Ley Prestianni", que prohíbe a los jugadores cubrirse la boca con las manos para dirigirse a un rival, bajo pena de expulsión directa.



A su vez, los árbitros podrán mostrar la tarjeta roja a cualquier futbolista que abandone el terreno de juego de forma deliberada para protestar un fallo arbitral.



Finalmente, el reglamento modificó la sanción ante un doble toque involuntario al ejecutar un penal: si la pelota termina en gol, la ejecución se repetirá; pero si no ingresa, se otorgará un tiro libre indirecto para el equipo defensor o se dará por errado si ocurre en una definición de penales.



Con este paquete de modificaciones, la AFA puso en marcha el segundo semestre de la temporada oficial.