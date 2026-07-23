Edicto Judicial
Diario La Ciudad
El Juez del Noveno Juzgado Civil Oficina Judicial Civil, en autos N° 2357/25 caratulados "PINTO JUAN LUIS S/ USUCAPIÓN", cita y emplaza por edictos que se publicarán por el plazo de dos (02) días en el Boletín Oficial y Diario local de la Provincia de Buenos Aires, a los sucesores del Sr. Juan Alfredo Pinto DNI N° 6.741.962 titular registral y/o presuntos interesados en el bien inmueble que se pretende usucapir, sito en calle Facundo 660 Oeste, Barrio Capitán Lazo, Rawson San Juan; Nomenclatura Catastral N° 0433-750530; Antecedente Dominial: Número 4860 F°60 T°49, Rawson Año 1968; Plano de Mensura N° 04-18051-25; sup/ mensura 299 m2, existe plano anterior 04-1013-64, lote 6 Mzna 17-18; para que en el plazo ampliado de veintiún (21) días-a contar desde la última notificación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de designar Defensor Oficial en caso de incomparecencia (art. 634 del CPC)-.San Juan, 16 de Junio de 2026. Firmado DEL ZOTTO Claudia Fátima
El Juzgado de primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 2 a cargo de la Dra. María Victoria Aloe, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Morón, sito en Cristobal Colón 151, piso 4 de la localidad de Morón, Buenos Aires, en autos “MARCUS ADOLFO ANTONIO C/ ARNAL OSCAR LEON Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA” (MO-7577-2026) cita y emplaza a herederos y sucesores de OSCAR LEON ARNAL (C.I. 768.813), RICARDO JUAN FRANCISCO DENEVI (C.I.714.519) y/o todos aquellos que se consideren con derechos sobre el inmuebles ubicado Circunscripción 4, Sección G, Quinta 73, Manzana 73-B, Parcela 15, sito en la calle presidente Perón 6213, Villa Santos Tesei, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires., para que dentro de los DIEZ DIAS de la última publicación comparezcan a tomar en el proceso la intervención que les corresponda bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial para que lo represente (art. 681 del Código Procesal). -Publíquese por dos días en el diario "La Ciudad Diario". Morón, de junio de 2026.-