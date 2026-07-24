Morón en vacaciones: viajar por el espacio o en el fondo del mar

Este lunes 27 de julio, a partir de las 13:00hs, el grupo de entretenimiento "Estrella del Plata" les ofrecerá a los vecinos de Morón la posibilidad de disfrutar de un viaje por las maravillas del espacio o descubrir los misterios ocultos del fondo del mar. En esta nota te contamos los detalles y los precios de cada una de estas actividades.



En primer lugar, es importante señalar que esta jornada se llevará adelante en las inmediaciones del Club Atlético y Social Guido (Santa Fe 1538). Es allí donde se podrá participar de propuestas inmersivas de gran nivel tales como "Jurassic Dome", "Aventura Submarina" y "Misión Espacial".



La propuesta de "Misión Espacial", se trata de una "oportunidad de explorar en 360°" como si uno fuera "un auténtico astronauta". De esta forma, los interesados podrán recorrer las maravillas ocultas de los planetas, las estrellas y las galaxias. En este caso habrá funciones tanto a las 15:00hs como a las 18:00hs.





Luego se encuentra la posibilidad de participar del "Jurassic Dome". En este, los participantes contarán con la posibilidad de recrear un recorrido a través del mundo en el cual reinaban los dinosaurios. Esta actividad cuenta con funciones en los siguientes horarios: 13:00hs - 14:20hs - 15:45hs - 17:15hs.



Para finalizar, nos encontramos con la "Aventura Submarina". Esta propuesta invita a "sumergirte en una increíble aventura submarina" en un domo que ofrecerá todos los detalles de un viaje al fondo del mar. Los horarios de las funciones para este domo son los siguientes: 13:40hs - 16:30hs - 18:45hs.

Cómo conseguir entradas para estas diferentes propuestas inversivas





Las entradas para las diferentes propuestas inmersivas que trae el grupo de entretenimiento "Estrella del Plata", estarán disponibles de forma on-line a través de su sitio oficial. Las mismas pueden abonarse tanto con Mercado Pago como en efectivo al momento de presentarse en el lugar, antes del comienzo de cada función.



Es importante tener en cuenta que los menores de 3 años y personas con Certificado Unico de Discapacidad (CUD), abonarán únicamente $3.200 pesos. Por su parte, los valores de las entradas, para las diferentes funciones que habrá a lo largo del día, son los siguientes:



