Femicidio en Merlo: El homicida se tiró a las vías del tren

Una mujer de 50 años fue encontrada asesinada este jueves en una vivienda de Merlo y la principal hipótesis de la Justicia es que fue víctima de un femicidio cometido por su pareja, quien poco después murió tras arrojarse al paso de una formación del tren Sarmiento.



Carina Elizabeth Salcedo de 51 años de edad, fue hallada sin vida y con signos de estrangulamiento en el interior de su vivienda ubicada en la calle Formosa al 1500, en la localidad de Merlo.



El femicidio, fue perpetrado presuntamente por su pareja, Sergio Rodrigo Cuello, un hombre de 32 años que, horas antes del hallazgo, se quitó la vida arrojándose al paso de una formación del ferrocarril Sarmiento. Las autoridades judiciales y policiales investigan el hecho bajo la carátula de femicidio seguido de suicidio, un desenlace fatal que expone una vez más la crudeza de la violencia de género en el territorio nacional.



Según consta en el expediente judicial que se tramita por estas horas, la declaración de A.P.C., hermana del presunto femicida y cuñada de la víctima, fue determinante para establecer la línea temporal de los acontecimientos. La testigo, visiblemente conmocionada, relató ante las autoridades que acudieron al lugar: "Durante las horas de la noche se escucharon gritos muy fuertes y discusiones provenientes del interior de la vivienda que compartían, pero nadie imaginó que el desenlace sería tan trágico y doloroso para toda la familia". Fue esta misma mujer quien, tras ser notificada del suicidio de su hermano en las vías del tren, se dirigió a la casa de la calle Formosa para avisarle a su cuñada sobre el siniestro, topándose con la fatal escena al ingresar al inmueble.



La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 del Departamento Judicial de Morón. La fiscalía interviniente dispuso de manera urgente la realización de la autopsia en la morgue judicial para determinar las causas que derivaron en el deceso de Salcedo. Asimismo, se ordenó un relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en las inmediaciones de la zona con el propósito de reconstruir los movimientos previos de Cuello, desde su salida del domicilio hasta su llegada a la estación ferroviaria.









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