Una banda asaltó una verdulería en Ituzaingó Sur y le robó el auto a un cliente

Una banda integrada por al menos cinco delincuentes armados atacó una verdulería de Ituzaingó sur y en cuestión de segundos, se llevaron la recaudación del local, además del vehículo y las pertenencias de un cliente.



El hecho ocurrió este miércoles 22 de julio, alrededor de las 18 horas, en un comercio ubicado sobre la intersección de Espora y Mariano Acosta. Según los testimonios aportados por fuentes vecinales, el grupo de entre cinco y seis masculinos irrumpió de manera coordinada y violenta para concretar el robo múltiple.





Las víctimas del asalto fueron el propio verdulero, a quien le sustrajeron el dinero de la recaudación del día, y un vecino que se encontraba realizando compras en ese preciso momento. A este último, los delincuentes le arrebataron dos teléfonos celulares y las llaves de su automóvil, un Toyota con el que la banda finalmente concretó su huida.



La indignación en el barrio no tardó en replicarse en las redes sociales. A través de distintas publicaciones en redes sociales, los vecinos difundieron las imágenes del robo con el objetivo de alertar a la comunidad de Ituzaingó Sur.



En el ámbito judicial, la investigación quedó a cargo de la UFI N° 1 descentralizada de Ituzaingó. Fuentes del caso confirmaron que la denuncia por el ilícito ya fue radicada formalmente, aunque por el momento la causa se encuentra en sus instancias iniciales y no hay mayores precisiones sobre la identidad de los asaltantes ni el paradero del vehículo robado.