Morón: llegó una muestra dedicada a la obra del Papa Francisco

El pensamiento y el legado de Jorge Bergoglio se mudan a las calles del oeste. Durante dos semanas, el partido de Morón será sede de "Francisco, argentino universal", una muestra artística e itinerante diseñada para conectar con los vecinos desde una perspectiva fresca, cercana y alejada de los formalismos religiosos tradicionales.



Detrás de esta propuesta se encuentra Factor Francisco, un colectivo nacido en 2018 bajo el ala del Centro Nueva Tierra y coordinado por los comunicadores Néstor Borri y Santiago Barassi. El proyecto cuenta con un padrino creativo muy ligado a la identidad bonaerense: el productor y guionista Pedro Saborido, quien aportó su ingenio para cruzar la figura del Papa con la cultura pop.





La lógica de la muestra escapa a la repetición de encíclicas o citas bíblicas. El objetivo del grupo es "cabecear los centros" que ha dejado el Papa Francisco, convirtiendo bandera como la "cultura del encuentro" o la mirada hacia las "periferias" en consignas urbana, remeras y estandartes que dialoguen directamente con la realidad de los barrios populares.

"Francisco, argentino universal", disponible para los vecinos de Morón y alrededores





Desde la organización destacaron que la muestra se presenta como "una invitación a encontrarnos con nuestros colores y nuestra historia". La misma estará disponible del martes 21 de julio hasta el martes 4 de agosto, en la Catedral de Morón (Nuestra Señora del Buen Viaje 929).



Esta muestra podrá ser visitada de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00hs. "Vení a recorrer y desplegar las caras de este poliedro", invitaron desde la organización.