EDICTO
Diario La Ciudad
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ITUZAINGÓ
16 de junio de 2026
Por 2 días:
A partir del Decreto N° 16/26 de Presidencia del HCD, se encuentra abierta la inscripción para las Organizaciones No Gubernamentales del municipio que deseen participar de la Comisión de Evaluación Urbanística (Decreto N° 07/2026) cuya función es analizar, dictaminar y elevar recomendaciones sobre distintos emprendimientos que no se encuentren contemplados en el Código de Planeamiento Urbano (Ordenanza N° 6632).
Los interesados deberán acercarse, hasta el 30 de junio del corriente, a la Mesa de Entradas del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, sito en la calle 24 de octubre 898 Ituzaingó, lado sur de 09:00 a 14:00 horas, adjuntando copia simple de Resolución de Personería Jurídica y/o Reconocimiento Municipal, copia de la última asamblea en la cual se designaron las autoridades. copia de documento de identidad de titular y suplente designados para la participación en la Comisión de Evaluación Urbanística.
El Juzgado de Familia N° 3 Departamental Moron, a cargo de la Dra. Norma Gladys Vazquez, Secretaria Unica, sito en la calle Colon 151 Planta Baja, Sector G, cita y emplaza a los Sres. MONICA RODRIGUEZ DNI:43.904.450 y FERNANDO RODRIGO MARECO DNI: 41.899.604 en el marco de la causa caratulada "RODRIGUEZ ALEX Y OTRA S/ MATERIA A CATEGORIZAR.-" N° 47826/2025, cítese a los fines dispuestos por el Art. 609 inc. b) del CCyC a presentarse dentro de los 5 días de notificados de la presente a una audiencia en sede judicial; debiéndose publicar el mismo por el plazo de 2 días y sin cargo en el diario de mayor circulación del Municipio de Merlo, bajo apercibimiento ante la incomparecencia injustificada de la misma, de tenerse por cumplida con la normativa citada ( art. 609 CCyCN), como así para el supuesto de falta de contestación de nombrarle un Defensor Oficial para que la represente en la presente proceso. Morón, 29 de abril de 2026 Firmado BORTHIRY Elena Beatriz