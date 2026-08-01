Furor por Spiderman en zona oeste: dónde ver la película y cuáles son los precios de las entradas

En la recta final de las vacaciones de invierno, la cartelera cinematográfica se sacudió por completo con el lanzamiento de "Spiderman: Un nuevo día". La nueva entrega del famoso héroe de Marvel ya causa furor en las salas de zona oeste con largas filas -tanto de familias como de grupos de amigos- en los diferentes cines.



Esta nueva película marca el inicio de un capítulo totalmente diferentes en la vida de Peter Parker, quien ahora debe afrontar los duros desafíos de la vida adulta. Han transcurrido cuatro años desde los traumáticos acontecimientos vistos en "Sin regreso a casa", donde el protagonista tomó la drástica decisión de borrarse voluntariamente de la memoria de sus seres queridos. Ahora, instalado en una Nueva York que ya no recuerda su rostro, se ha dedicado a combatir el crimen sin descanso como Spiderman a tiempo completo.

Conocé dónde se puede ver "Spiderman: Un nuevo día" en zona oeste





Para aquellos vecinos que busquen disfrutar del film en grandes cadenas, Cinemark Hoyts ofrece múltiples alternativas dentro de la zona. Los complejos ubicados en centros comerciales de Morón (Blvd. Juan Manuel de Rosas 658), Moreno (Av. Victorica 1128) y San Justo (Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 3900) ya cuentan con funciones habilitadas en sus carteleras:





2D - $18.400 pesos.

3D - $26.400 pesos.

Menores de edad y adultos mayores de 60 años - $14.800 pesos.





Otra de las paradas obligadas e históricas del cine en la zona es el Showcase de Haedo (Av. Dr. Luis Güemes 393, ingreso por calle Bayle). A pesar de que el centro comercial Al Oeste Shopping se encuentra actualmente atravesando intensas obras de remodelación, el complejo cinematográfico continúa funcionando con normalidad para el público. Los valores de las proyecciones en el Showcase son los siguientes:





2D - $14.000 pesos.

Menores de 12 y mayores de 60 años - $11.000 pesos.





Finalmente, en el partido de Merlo, la opción destacada es la de Cinépolis. Este moderno complejo, ubicado sobre la Av. Pte Juan Domingo Perón 24.098, cuenta con un total de 6 salas comerciales equipadas con tecnología de proyección digital de última generación. Los precios de las entradas para las funciones son los siguientes:



