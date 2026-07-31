Morón: 285 familias recibieron las escrituras de sus viviendas

El intendente Lucas Ghi encabezó el acto de firma de escrituras destinado a 285 familias de Morón mediante la iniciativa “Mi escritura, mi casa”, el programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires que les permite a miles de familias tener garantizado el título de propiedad de sus viviendas de forma gratuita. La disposición representa un paso fundamental para garantizar la seguridad jurídica sobre sus viviendas y avanzar en el acceso al título de propiedad.



Tras finalizar la jornada, Ghi expresó: “Acá no venimos a regalar nada, sino a garantizar un derecho, a concretar el acceso a un bien tan importante como la seguridad jurídica. Son de esas cosas que ayudan a ordenar la vida, que brindan la tranquilidad de saber que uno vuelve a su hogar y que nada ni nadie va a poder arrebatarles eso”.

Se trata de escrituras correspondientes a dos operatorias de regularización dominial. Por un lado, 271 pertenecen a operatorias del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Por otro, se firmaron 14 escrituras en el marco de la Ley Provincial Nº 10.830, que regula el régimen de escrituración social gratuita de interés social, a través de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.



A través de este programa, cientos de vecinos y vecinas acceden al título de propiedad de su vivienda de manera gratuita. De esta forma, el Estado municipal y provincial continúan impulsando políticas públicas que promueven el acceso a la seguridad jurídica en materia habitacional.



Cabe destacar que la Dirección de Hábitat del Municipio brinda asesoramiento sobre regularización dominial y trámites vinculados a la Ley Nacional Nº 24.374. Además, gestiona escrituras para vecinos y vecinas que cumplan con los requisitos establecidos por la Escribanía General de Gobierno.



Quienes deseen realizar consultas o recibir asesoramiento pueden acercarse a la oficina ubicada en Buen Viaje 968, oficina 8; comunicarse por WhatsApp al 11 4025-3147; o llamar al 4489-7777, internos 5267 y 5263.



