Castelar: intentaron robar una camioneta, dispararon y uno terminó detenido

Un violento intento de robo automotor que incluyó una detonación de arma de fuego culminó con la detención de un delincuente de 33 años en la localidad de Castelar Sur, partido de Morón. Un segundo implicado logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades.



El hecho se desencadenó cuando dos hombres, de 53 y 30 años, circulaban a bordo de una camioneta utilitaria Peugeot Partner de color blanco. Al llegar a la intersección de las calles Pardo y Betbeder, fueron interceptados por dos sujetos armados que los amenazaron con el objetivo de sustraerles el vehículo.



Frente a la situación, las víctimas decidieron resistirse al asalto. En medio del forcejeo y la tensión, uno de los asaltantes efectuó un disparo hacia el suelo. Afortunadamente, el proyectil no llegó a impactar en ninguno de los ocupantes de la camioneta, quienes resultaron completamente ilesos.



Tras el disparo, los delincuentes abortaron el robo y se dieron a la fuga. Un llamado de emergencia al 911 alertó a las fuerzas de seguridad sobre lo sucedido, lo que motivó un rápido despliegue en la zona por parte del personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) y el Comando Patrulla.



El operativo cerrojo dio resultados a pocas cuadras del lugar del ataque, en la esquina de las calles Piovano y Betbeder. Allí, los uniformados lograron interceptar y reducir al sujeto de 33 años, quien había ingresado al interior de una propiedad en su intento por evadir a la policía.



Durante la requisa, los efectivos incautaron el arma utilizada durante el asalto: una pistola calibre .40 milímetros marca Norinco. El arma de fuego tenía cuatro municiones intactas en su cargador y, en el lugar, también se logró recuperar la vaina servida producto del disparo efectuado instantes antes.



El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia. Enfrenta cargos por robo automotor agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego de guerra.