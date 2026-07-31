La heladería Kaikén reabre sus puertas con nuevos sabores, cafetería y música en vivo

La espera finalmente terminó para los golosos y nostálgicos del distrito, ya que la histórica heladería Kaikén culminó con su profundo proceso de renovación. Luego de haber cerrado temporalmente sus persianas para encarar una necesaria modernización, el emblemático comercio abrirá nuevamente sus puertas al público este mismo viernes 31 de julio. Este esperado regreso genera una enorme expectativa entre los vecinos que transitaban por la calle Soler al 462 y veían de primera mano los notables avances de la obra. Sin duda alguna, se trata de una excelente noticia que le devuelve a la ciudad uno de sus rincones gastronómicos más queridos y tradicionales.



Cabe destacar que este icónico negocio de zona oeste fue fundado el 4 de septiembre de 1980 por los pioneros Osmar y Titi. La verdadera magnitud de su enorme trayectoria comercial se dimensiona al recordar que Kaikén nació mucho antes de que Ituzaingó lograra su tan ansiada autonomía como municipio. Durante más de cuatro décadas ininterrumpidas de trabajo, el local se convirtió en un punto de encuentro obligado para generaciones enteras de familias de toda la región. Todos ellos acudían siempre al mismo mostrador buscando la garantía indiscutible y el verdadero sabor de lo puramente artesanal. Es por todo este invaluable patrimonio barrial que hoy ostenta con muchísimo orgullo el título de ser la heladería más antigua de todo el partido.

Tras la renovación, comienza una nueva etapa en Kaikén





El comercio encara este nuevo y prometedor capítulo de su historia manteniendo completamente intacto su pilar fundamental para el éxito constante: la prioridad absoluta de sus dueños sigue siendo la fidelidad inquebrantable a la receta original, la elaboración cien por ciento artesanal y esa característica calidez en la atención que los consolidó como un clásico indestructible frente al paso del tiempo.





Sin embargo, el objetivo central de esta renovación total fue "aggiornar" el histórico espacio a las crecientes y exigentes demandas del mercado actual. Para lograr este ambicioso propósito, se invirtió fuertemente tanto en el rediseño estético integral de las instalaciones como en la incorporación de nueva maquinaria tecnológica para optimizar el trabajo diario.



Entre todas las flamantes modificaciones realizadas en el establecimiento, hay una gran novedad que entusiasma particularmente a sus clientes más asiduos. Muchos de estos fieles vecinos ya venían observando y anticipando algunos de estos drásticos cambios a través de las distintas publicaciones y pistas en las redes sociales oficiales del comercio. A partir de esta gran reapertura, Kaikén dejará definitivamente de ser considerado un refugio exclusivo para visitar solamente durante los sofocantes días de calor. Con esta espectacular transformación, el renovado local sumará a su extensa carta el demandado servicio de café de especialidad y variados productos de pastelería para acompañar las tardes de merienda durante los 365 días del año.

Line-Up confirmado: todos los detalles sobre la reapertura de Kaikén





La gran celebración pautada para la reapertura ya tiene su cronograma oficial completamente confirmado para este fin de semana tan especial en Ituzaingó. Todas las miradas estarán puestas este viernes 31 de julio a partir de las 16:00 horas, cuando el reluciente salón reciba nuevamente al público con tentadoras promociones de 2x1 desde vasitos hasta el cuarto kilo de helado y la esperada degustación de nuevos sabores.





Por su parte, el sábado 1 de agosto el local abrirá sus puertas al mediodía, regalará obsequios exclusivos a los primeros 50 clientes en acercarse y presentará un imperdible show de música en vivo desde las 19:00 horas (se suspenderá en caso de lluvia). Finalmente, para cerrar estos festejos vecinales con broche de oro, el domingo 2 de agosto se ofrecerá una promoción de 2x1 en absolutamente toda la flamante carta de la nueva cafetería.