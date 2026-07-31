Este domingo, el Sarmiento no llegará a Once

El tren Sarmiento, una de las arterias de transporte público más vitales que conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la zona Oeste del Gran Buenos Aires, experimentará alteraciones significativas en su cronograma habitual este fin de semana. Según comunicaron fuentes oficiales, las formaciones circularán con un recorrido limitado debido a la ejecución de obras de mantenimiento e infraestructura en la zona de vías, afectando directamente a miles de usuarios que se desplazan durante el fin de semana.



Durante las primeras horas del domingo 2 de agosto, el servicio de pasajeros funcionará exclusivamente en el tramo comprendido entre las estaciones Liniers y Moreno. Esto implica que las estaciones ubicadas dentro del territorio porteño (Villa Luro, Floresta, Flores, Caballito y la terminal Once) quedarán temporalmente sin servicio de trenes.

Cronograma de servicios para el domingo 2 de agosto

Trenes Argentinos ha publicado los horarios exactos en los que se reanudará el servicio completo entre las cabeceras. A continuación, se detalla el cronograma de las primeras formaciones que realizarán el recorrido completo una vez finalizados los trabajos matutinos:

Dirección del Servicio Estación de Origen Estación de Destino Horario de Salida Estado del Servicio Provincia - CABA Moreno Once 05:47 hs Restablecimiento total CABA - Provincia Once Moreno 07:22 hs Restablecimiento total

Alternativas de transporte para los usuarios afectados

Ante la interrupción del servicio ferroviario en el tramo Liniers - Once, los pasajeros deberán recurrir a la red de transporte automotor (colectivos) para completar sus trayectos hacia la Ciudad de Buenos Aires. Entre las principales opciones que conectan el centro de trasbordo de Liniers con la zona de Plaza Miserere (Once) y sus inmediaciones se encuentran:



Línea 1 y Línea 2: Tienen recorridos que transitan paralelos a la traza del ferrocarril Sarmiento por la Avenida Rivadavia, siendo la opción más directa, aunque de mayor duración.



Línea 96 y Línea 88: Ofrecen trayectos que conectan el oeste con el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresando también por arterias principales.



Línea 136 y 163: Para aquellos que provienen de estaciones anteriores (como Morón o Ramos Mejía) y deciden no tomar el tren reducido, estas líneas ofrecen servicios directos hacia Primera Junta y otras zonas de Caballito y Flores.



Metrobús Juan B. Justo: Desde la estación Liniers, los pasajeros pueden optar por dirigirse hacia la Avenida Juan B. Justo y utilizar el servicio de Metrobús (Líneas 34 y 166) para conectar con el barrio de Palermo y el centro porteño mediante la red de subtes (Línea D).