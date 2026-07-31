Se abrirán nuevos cursos gratuitos en el Centro de Formación Laboral de Ituzaingó

La capacitación es el motor del crecimiento local. Ya sea que tengas un emprendimiento, trabajes en el sector de servicios, o busques darle un giro a tu carrera, formarte gratuitamente es un beneficio que debemos aprovechar. En agosto comienzan nuevos cursos gratuitos impulsados por el Centro de Formación Laboral (CFL) 401 de Ituzaingó. Se trata de una oportunidad imperdible para adquirir herramientas clave en el mercado laboral actual, y lo mejor de todo: con certificación oficial.





En esta ocasión, la oferta académica trae dos propuestas más que interesantes. La primera es el curso de "Herramientas de Marketing y Venta Digital". En una era donde todo pasa por las redes sociales, saber vender en el entorno digital es un requisito indispensable. Esta capacitación se desarrollará los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 a 12:30 hs. Las clases tendrán lugar en la sede de Morón, ubicada en la calle San Martín 350, tercer piso.





La segunda opción es el curso de "Protocolo y Ceremonial". Esta es un área fascinante y sumamente requerida, ideal para quienes deseen trabajar en la organización de eventos, congresos, actos institucionales o espacios culturales de nuestra región. Saber cómo recibir a los invitados, manejar los tiempos de un evento y aplicar las normas de cortesía marca la diferencia entre una buena y una excelente organización. Para esta especialidad, las clases se dictarán los días lunes y miércoles de 13:00 a 18:00 hs, y la sede asignada será la de Merlo, situada en la calle Taboada 2053.

¿Cómo asegurar tu lugar? Es muy sencillo. Todavía estás a tiempo, pero recordá que las inscripciones son de forma 100% online a través de la plataforma del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL). Para registrarte, debés ingresar al siguiente enlace . Una vez adentro, el proceso es muy fácil: hacé click en el botón de "Registrarme", completá tus datos personales, creá un usuario y una contraseña utilizando una cuenta de Gmail, elegí el curso que desees y ¡listo!





Si tenés alguna consulta durante el proceso, podés enviar un correo electrónico a cfpcretmoron@yahoo.com.ar o escribir por mensaje privado a la cuenta de Instagram @cfl401ituzaingo.