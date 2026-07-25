"Soy Docente": El programa moronense que beneficia a los educadores estas vacaciones de invierno

Con motivo del receso escolar, el Municipio de Morón lanzó un programa de beneficios y descuentos exclusivos para los educadores y las educadoras del distrito.





Se trata de la iniciativa titulada "Soy Docente", una medida que busca reconocer el compromiso cotidiano de quienes trabajan en la educación y, al mismo tiempo, fortalecer el comercio local.





La propuesta del gobierno local estará vigente hasta el 31 de julio y se encuentra dirigida a docentes de gestión pública, privada y municipal, así como también a auxiliares de escuelas, quienes podrán acceder a beneficios de entre el 10% y el 30% en más de 40 comercios adheridos.

La medida del gobierno de Morón tiene como objetivo beneficiar a los y las docentes del distrito, así como también impulsar el comercio local.

Según informaron las autoridades moronenses, para acceder a los descuentos, las personas interesadas deberán presentar su recibo de haberes al momento de realizar la compra.





Los beneficios abarcan comercios gastronómicos ubicados en distintos puntos del distrito, tales como Castelar, Haedo, El Palomar, Morón y Villa Sarmiento. Para consultar el listado completo de los locales adheridos, es necesario acceder al siguiente link.