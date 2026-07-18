Morón: El Municipio presentó un programa gratuito de registro para trabajadores de aplicaciones

Con el objetivo de apostar por el cuidado y los derechos de las y los trabajadores de aplicaciones, el Municipio de Morón lanzó un programa gratuito de registro para aquellos vecinos y vecinas que prestan servicios a través de las plataformas digitales.





La iniciativa es de adhesión voluntaria y está destinada a quienes realizan tareas de reparto o transporte a través de diversas aplicaciones. De este modo, el gobierno local busca acompañar al grupo de trabajadores y generar herramientas que contribuyan a mejorar sus condiciones de trabajo dentro del distrito.





Una respuesta ante el ajuste y la precarización laboral

La propuesta de la comuna moronense llega en un contexto de aumento del empleo informal, en donde los argentinos y las argentinas buscan constantemente otras formas de aumentar sus ingresos, en un duro momento de ajuste a nivel nacional.





Según los datos del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), el trabajo en aplicaciones de delivery y transporte aumentó un 900% en los últimos seis años, superando el millón de trabajadores en Argentina.





Bajo la misma línea, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA sostiene que la principal transformación del mercado laboral durante los últimos años fue la recomposición del empleo hacia sectores de menor productividad y más desprotegidos.





Esta situación se traduce en menores niveles de ingresos, particularmente entre los ocupados precarizados que se desempeñan en el sector microinformal.





Ante este contexto, herramientas como la impulsada por el Municipio de Morón buscan paliar los efectos adversos de la precarización laboral, apostando a medidas de cuidado y protección de los trabajadores y las trabajadoras.





Si residís en el partido de Morón y trabajás en plataformas digitales, ya podés acceder y registrar tus datos en el programa municipal destinado a trabajadores de aplicaciones en el siguiente link.