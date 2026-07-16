En el Oeste está el agite: Así se vivió el triunfo de Argentina contra Inglaterra

Luego del impactante partido de la Selección Argentina contra Inglaterra, en el que la albiceleste se coronó con un triunfo 2 a 1, los vecinos y las vecinas de varios distritos de la zona oeste decidieron salir a las calles a celebrar.





Los festejos espontáneos coparon las plazas y avenidas principales de Morón, Ituzaingó, Castelar, Merlo, Hurlingham, entre otras zonas, en donde se agitaron banderas argentinas y se homenajeó a la Scaloneta.

Morón fue uno de los distritos del oeste en donde se vivió la alegría popular luego del partido contra Inglaterra.

En Morón, la Plaza San Martín fue el epicentro de las celebraciones, en donde incluso el intendente Lucas Ghi salió al espacio público a festejar con los vecinos y las vecinas.





Mientras tanto, en Castelar, las avenidas comerciales se transformaron en los puntos neurálgicos de la muchedumbre de gente que comenzaba a juntarse con bombos, banderas y banderines.

Los vecinos y las vecinas de Castelar reunidos en la zona céntrica para celebrar el triunfo de la Selección.

Por otra parte, los festejos también se vieron en los distritos de Ituzaingó, Merlo y Hurlingham, en donde no sólo se escucharon cánticos y saltos eufóricos en las zonas céntricas, sino además en los barrios y sus esquinas.





En cada partido del oeste, se flamearon banderas argentinas, pero también algunas con los rostros de Messi y Maradona, una figura siempre presente en la pasión popular y cuyo mito se hace fuerte, hoy más que nunca.





Otro de los momentos inolvidables de los festejos del triunfo argentino ante Inglaterra se dio en el centro de Ramos Mejía, en donde se viralizó en redes sociales el video grabado desde un tren de carga que pasó por la famosa "tanga de Ramos", donde miles de vecinos y vecinas se reunieron a celebrar.

0:00 / 0:47 1× El video viral de Ramos Mejía fue capturado desde un tren de carga del Sarmiento.

Así, con el fervor popular a flor de piel, los argentinos y las argentinas nos volvemos a ilusionar y seguimos soñando con alzar la Copa una vez más.