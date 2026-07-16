Javier Milei criticó duro a la selección por la bandera de Malvinas

El presidente de la Nación, Javier Milei, no pudo ocultar su profunda molestia y frustración con los jugadores de la Selección Argentina de fútbol. El motivo del enojo presidencial se originó luego de que el plantel nacional exhibiera una bandera con la histórica consigna "Las Malvinas son Argentinas" inmediatamente después de ganarle a Inglaterra. La foto, que dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos, desató una intensa controversia política y diplomática. El hecho dejó en evidencia las contradicciones del gobierno nacional que había solicitado que no se hablara de Malvinas durante el encuentro deportivo para no irritar al gobierno británico.

Las duras declaraciones del Presidente

Minutos después de que la imagen de la bandera se viralizara y comenzara a generar titulares en la prensa de Gran Bretaña, Javier Milei decidió hablar para sentar la posición oficial del gobierno. En una entrevista concedida a Radio Mitre, el mandatario no escatimó en adjetivos descalificativos hacia el accionar del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

"Es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en slogans berretas, populistas, nacionalistas, rancios", lanzó el presidente.

El mandatario continuó su alocución exigiendo una separación tajante entre el deporte y los reclamos históricos del Estado Nacional. "No hay que mezclar la hacienda "

"Los jugadores no son parte de la diplomacia. Es un actuar imprudente. Afortunadamente, esas frases impertinentes corresponden a personas INTRASCENDENTES que nadie les da importancia"

La crítica presidencial apuntó directamente al núcleo del sentimiento popular. "Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos, berretas", cuestionó Milei, dejando en claro que su estrategia para abordar la disputa territorial dista diametralmente de la confrontación simbólica. "Si eso uno lo llevara al plano internacional sería de verdaderamente de características pobres y muy malas", concluyó respecto al impacto del reclamo de los futbolistas.

Cifras de un reclamo inquebrantable

La sensibilidad en torno a las Islas Malvinas no es un capricho sociológico, sino que se sustenta en hechos históricos y mandatos constitucionales imborrables. La Cuestión Malvinas está consagrada en la Constitución Nacional, cuya Disposición Transitoria Primera establece que “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.



El conflicto armado de 1982 dejó cicatrices profundas en la sociedad. Según los registros oficiales del Ministerio de Defensa de la Nación y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la guerra, que se extendió por 74 días, arrojó un saldo de 649 soldados argentinos caídos en combate y más de 1.000 heridos, sumado a las gravísimas secuelas psicológicas que derivaron en cientos de suicidios de veteranos en las décadas posteriores. Por el lado británico, el Ministerio de Defensa del Reino Unido contabilizó 255 bajas militares y 3 civiles fallecidas.



Estas cifras respaldan la consistencia de un reclamo que atraviesa transversalmente a todas las generaciones y estratos sociales de la Argentina, explicando por qué el gesto de los jugadores resonó tan fuerte y por qué la respuesta gubernamental generó tanta controversia.

El fútbol como caja de resonancia política

El deporte más popular de la Argentina nunca ha estado exento de connotaciones políticas, especialmente cuando el rival de turno es Inglaterra. La historia marca que los enfrentamientos entre ambos seleccionados trascienden los límites del campo de juego. El recuerdo del Mundial de México 1986, con los dos icónicos goles de Diego Armando Maradona ocurridos apenas cuatro años después de la finalización de la guerra del Atlántico Sur, cimentó la idea de que estos encuentros representan una suerte de reivindicación simbólica y pacífica frente al poderío británico.



La actual generación de jugadores, liderada desde el banco por Lionel Scaloni, ha demostrado un fuerte sentido de pertenencia y conexión con el público. Al alzar la bandera de "Las Malvinas son Argentinas", la selección no hizo más que canalizar un sentimiento popular arraigado, asumiendo el rol de embajadores culturales de un reclamo que la sociedad considera irrenunciable.

Hay partidos que trascienden el fútbol.

Como Veterano de Malvinas, hoy solo quiero agradecerles a estos chicos por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron.

El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas. pic.twitter.com/1PfrikGTtF — Omar De Felippe (@OmarDeFelippeDT) July 15, 2026