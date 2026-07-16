Hurlingham: llega una jornada que invita homenajear la figura de Diego Maradona a través de la literatura

La cultura y el sentimiento popular se dan la mano una vez más en la zona oeste. Este viernes 17 de julio a las 21:30hs, el Bar Contracultura (Tte. Origone 28, Hurlingham) abrirá sus puertas para vivir una velada verdaderamente especial: la jornada cultural "Barrilete cósmico: entre la épica y lo popular".



Este encuentro, que es abierto a toda la comunidad y de entrada libre y gratuita, invita a los vecinos a redescubrir el enorme impacto del máximo ídolo del fútbol argentino a través del inagotable universo de las letras. La propuesta busca derribar prejuicios y tender un puente directo entre el mundo académico y el sentir profundo del conurbano bonaerense, demostrando que la pasión por la pelota y la literatura caminan por la misma vereda.



A lo largo de la noche, los asistentes tendrán la oportunidad de compartir y analizar textos inspirados en el ídolo, provenientes de firmas tan ilustres como diversas: desde Osvaldo Soriano y Mario Benedetti, hasta Susy Shock y Víctor Hugo Morales. El objetivo es dejar en claro que la influencia cultural de Maradona demuestra que Diego no es solamente un recuerdo deportivo atrapado en el pasado, sino un lenguaje universal que se reactiva constantemente en el relato colectivo y la memoria afectiva de su pueblo.





En diálogo con nuestro medio, Sofía Moscatelli —graduada de la UNAHUR, becaria del CONICET y co-organizadora del encuentro— detalló cómo será la dinámica de la noche: "El evento se encuentra dividido en tres partes: en primer lugar hablamos sobre el concepto de literatura, qué es la literatura para nosotros, en función de la lectura del relato de Víctor Hugo del partido del '86 contra los ingleses. En la segunda parte nos encargamos de contemplar la figura de Diego Armando en función de tres elementos literarios: el mito, el héroe y el dios; y esto lo realizamos en función de citas textuales y de eventos de su historia personal y futbolística. Ya en la tercera parte, fomentamos a que el público comente, cuente sus experiencias y qué significa Diego para su vida".

El origen de la propuesta: la universidad, el barrio y el número 10





La propuesta, motorizada por Moscatelli junto a Lautaro Schuldreich, no nació de un día para el otro. Según indicaron sus impulsores, la idea comenzó a gestarse el año pasado, en el marco del décimo aniversario de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR). "Pensamos que estaría bueno hablar, ya que la universidad cumplía 10 años, sobre el rol del número 10 de Diego Maradona", explicaron.



"La realidad es que el año pasado no lo pudimos llevar a cabo ya que cada uno estaba con proyectos personales, entonces decidimos postergarlo para este año", comentó Sofía. Esa espera rindió sus frutos. Con mayor preparación y determinación, lograron consolidar este espacio que este viernes celebrará su tercera edición en lo que va del año.



Y esto recién empieza. Los organizadores ya se encuentran proyectando el crecimiento de este ciclo: "Para más adelante tenemos pensado realizar más eventos, traer invitados y personalidades reconocidas relacionadas al Diego. Estamos muy emocionados porque nos interpela social, futbolística y culturalmente su figura, no solamente por lo que demostró dentro de la cancha sino por lo que también demostró fuera".



Es importante destacar que la jornada, que se realizará este viernes 17 de julio a partir de las 21:30hs es libre y gratuita para todos los vecinos que quieran acercarse a tomar algo, debatir y emocionarse. La misma se presenta como una excusa inmejorable para comprobar que Diego no es solo un recuerdo atrapado en el césped del pasado, sino un lenguaje vivo que se reactiva, constantemente, en la memoria y las letras de su pueblo.