"Es lo que esperamos hace 10 años, perpetua para el asesino": declararon culpable al policía que mató a Diego Roda

Tras una década de lucha y dolor, la Justicia emitió un veredicto de culpabilidad contra el policía Fernando Grané por el asesinato del comerciante Diego Roda. Para María del Carmen Peche, la madre de la víctima, la resolución del jurado popular representa un alivio inmenso tras años de reclamos. “Es un mimo al alma. Esa es la sensación. Es cumplir después de 10 años lo que tanto esperamos: perpetua para el asesino”, expresó con contundencia.



La madre de Diego fue tajante respecto al rol que debía cumplir el imputado, afirmando que "Fernando Grané estaba en la fuerza para cuidar a los ciudadanos, no para asesinar".



En ese sentido, María del Carmen expuso la peligrosidad del uniformado al recordar que, tras el crimen de su hijo, el policía protagonizó otro hecho de violencia extrema. "Le disparó en el pecho a Emanuel Correa; hoy tiene un pulmón perforado y está discapacitado", denunció.

El veredicto y el camino a la perpetua

Desde el Departamento Judicial de Morón confirmaron los detalles de la resolución. El jurado popular declaró por unanimidad a Grané culpable del delito de homicidio agravado por su condición de policía y del delito de falsedad ideológica de instrumento público. Asimismo, fue hallado culpable, por una mayoría de 10 votos, del homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de Virginia Tueso, esposa del comerciante asesinado.



Fuentes judiciales aclararon que lo dictado hasta ahora es solo el veredicto del jurado y que la condena final recién se conocerá en agosto. En esa instancia procesal la jueza determinará la pena. Sin embargo, al haber sido hallado culpable de homicidio calificado por abuso en la función policial, explicaron que el Código Penal argentino prevé una única condena posible: la prisión perpetua.

Agradecimientos y cierre de una etapa

Hoy, la familia transita estos días con otra perspectiva. "Estamos más tranquilos porque hicimos todo, no quedó nada por hacer. Solo esperar que le den perpetua al asesino", remarcó María del Carmen.



Finalmente, la madre de la víctima destacó la labor de quienes llevaron adelante el proceso judicial, agradeciendo especialmente a los fiscales de juicio Patricio Pagani y Adrián Ferreyra, a los abogados Jalil y Podestá, y a la jueza Julia de la Llana.



El cierre de su testimonio estuvo dedicado a la comunidad que nunca los dejó solos durante esta década: "Gracias, gracias y mil gracias a los que estuvieron siempre apoyando nuestra lucha".