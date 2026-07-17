Vacaciones en Hurlingham: Vuelve el Parque de Invierno con juegos, shows y actividades deportivas

Con la llegada del receso escolar, el oeste del conurbano se prepara para ofrecer distintas alternativas de esparcimiento. En este marco, el Municipio de Hurlingham anunció el regreso de su ya clásico Parque de Invierno, una propuesta integral y gratuita que promete convertirse en el epicentro de la diversión familiar durante estas vacaciones.



Desde el 20 de julio hasta el 2 de agosto, el Predio Municipal —ubicado en Av. Pedro Díaz 1710— abrirá sus puertas todos los días en el horario de 12:00 a 18:00 horas. Para esta edición 2026, la organización apostó por redoblar la oferta lúdica, incorporando nuevas atracciones y espacios diseñados para que los más chicos puedan dejar volar su imaginación y transformarse por un rato en astronautas, piratas o intrépidos exploradores.





La propuesta de este año está pensada para abarcar todas las edades y garantizar aventuras de principio a fin. Quienes visiten el predio se encontrarán con un gran despliegue de juegos mecánicos y espacios temáticos que incluyen: juegos interactivos, cohete espacial, barco pirata, sector de deportes, inflables y diversos espectáculos.



Para complementar, este espacio no se olvidará de los adolescentes ni de los adultos. El recinto contará con una Zona Joven, espectáculos en vivo todos los días, cómodas áreas de descanso y un amplio patio de comidas para disfrutar de la gastronomía sin necesidad de salir del predio.

Cómo conseguir las entradas para ingresar a las actividades del Parque de Invierno





Si bien el ingreso al Parque de Invierno no tiene ningún costo, desde la el municipio subrayaron un detalle fundamental para evitar demoras en la puerta: es obligatorio realizar una inscripción previa de manera online.



Para ingresar, los vecinos deberán completar un formulario digital habilitado por el Municipio. Una vez finalizado este paso, recibirán un correo electrónico con un código QR, el cual funcionará como "pasaporte" y deberá presentarse (impreso o desde el celular) al momento de llegar al predio.