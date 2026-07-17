Banda XXI se presentará nuevamente en Ituzaingó

El próximo 24 de julio, la exitosa e incombustible Banda XXI pisará nuevamente las tablas del icónico Teatro Gran Ituzaingó, uno de los epicentros artísticos más importantes que tenemos en el barrio. La agrupación cordobesa, que se ha convertido en un verdadero emblema de la música bailable en la Argentina, promete traer todo su repertorio a nuestra localidad. Desde la banda lanzaron una invitación a través de sus redes sociales que es imposible rechazar: "¡El ritmo que llevamos en la sangre hace 26 años llega al Teatro Ituzaingó y no te lo podés perder!".





Según adelantaron, el espectáculo propondrá un viaje nostálgico y vibrante por todos esos clásicos que nos hacen bailar desde el día uno, manteniendo intacta la energía arrolladora de siempre. El mensaje de los músicos para sus fanáticos es claro: vienen para que dejemos el alma en la pista.





Para dimensionar verdaderamente el fenómeno de Banda XXI y lo que significa tenerlos nuevamente en nuestra ciudad, es necesario viajar un poco en el tiempo, más precisamente al año 1998. En aquel entonces, el reconocido cantante cuartetero Miguel "Conejito" Alejandro tomó una decisión trascendental en su carrera: abandonar los escenarios como vocalista para dedicarse de lleno a la producción musical y al armado de nuevos talentos.

Con esa ambiciosa visión en mente, realizó un exhaustivo casting de músicos y cantantes para formar una nueva agrupación que tuviera el sonido tradicional del cuarteto pero con un fuerte componente de metales y ritmos tropicales. De esa rigurosa selección surgieron los inolvidables Marcos Gómez y Walter Romero, quienes se convirtieron en las primeras voces y el alma inicial del conjunto. Desde aquel origen hasta la actualidad, han sabido reinventarse, manteniendo a su público de la primera hora y sumando constantemente a nuevas generaciones de fieles seguidores.





Los valores de las entradas oscilan entre los $50.000 y los $60.000, dependiendo del sector elegido dentro de la sala. Los tickets ya se encuentran disponibles y se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma tuentrada.com . La movida cultural en Ituzaingó no se detiene y es un lujo poder recibir a artistas de esta trayectoria a pasos de casa.