"Un Coso de película": El movimiento literario del oeste Te Caigo en Cuero realizará un nuevo encuentro en Morón

Este sábado 18 de julio a las 20, el movimiento literario del oeste “Te Caigo en Cuero” realizará una actividad poética y musical para todos los gustos en el espacio Hudba de Morón (Santa Fe 567).





La propuesta, titulada “Un coso de película” comprenderá una velada con presentaciones musicales y poesía en vivo, con entrada libre y gratuita.





El grupo cultural “Te caigo en cuero” está compuesto por docentes, actores, actrices, escritorxs, lectores, estudiantes y otrxs artistas y trabajadores de la palabra con el compromiso de defender la literatura, una pieza fundamental de nuestra cultura e identidad.





“Desde la escritura y publicación en redes, pasando por la participación en publicaciones digitales y revistas en formato físico hasta fanzines. Hemos realizado varietés en diferentes centros culturales del conurbano y participado de actividades culturales varias llevando siempre la palabra como bandera. Y con ella resistimos”, afirmaron desde el espacio literario.





Dentro de los escritores y las escritoras que se presentarán este fin de semana en el evento de Te Caigo en Cuero, se encuentran Leo Oyola, Leandro Gabilondo, Sergio Gramajo, Matías Frey y Bruno Dotta. Además, la jornada cultural contará con la participación de Vale Vivero, quien estará a cargo de la musicalización en vivo.





El evento de "Te caigo en cuero" corresponde a la sexta edición del año de la propuesta titulada "El coso literario". Entre los y las poetas que han participado en las distintas realizaciones de la iniciativa, se destacan Gilda Olle, Belén Torras, Lala Narradora, Pau Fiorentino, Claudia Stella. Ignacio Molina, Dolores Reyes, Lauri Fernández, Vera Schmidt, Lula Cameron, Daniela Sánchez, entre otros/as.





Para participar del evento de "Te caigo en cuero" titulado "Un Coso de película", la cita es este sábado 18 de julio a las 20 en el espacio Hudba de Morón (Santa Fe 567). La entrada es libre y gratuita. No se realizan reservas y se recomienda asistir con anticipación.