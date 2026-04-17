Rock en el Laferrere: Hoy inicia un fin de semana a pura música en Morón

Este viernes por la noche inicia el ciclo titulado "Rock en el Laferrere", una propuesta del área cultural del Municipio de Morón que busca acercar a los vecinos y las vecinas una experiencia musical para todas las edades.





Se trata de una iniciativa que tendrá lugar en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón), en donde se llevará a cabo un encuentro musical que atravesará a diversas generaciones, con shows en vivo y proyecciones especiales.





Todo inicia esta noche a las 20 con la proyección del documental "Adiós Sui Géneris" en el Espacio INCAA de Morón. El trabajo de Bebe Kamin relata el recital de despedida de la banda icónica argentina, que se realizó el 5 de septiembre de 1975 en el Luna Park.





Dicho recital contó con dos funciones que fueron ofrecidas ante un público expectante de más de 30 mil personas que venían a disfrutar por última vez de la agrupación musical que cambió la cultura para siempre.





Por fuera de la proyección del film de Kamin, este sábado 18 de abril a las 21 el rock se sentirá en vivo en el Laferrere con la presentación de Parkour en el geriátrico, la banda oriunda de Morón que cuenta ya con una amplia trayectoria y diversos shows en vivo junto a grandes artistas.





En esta ocasión, el grupo musical compuesto por Naiara Volpe Delzar en voz y teclas, Flor Manigot en voz y guitarras, Annie Guerra también en voz y guitarras, Julieta Bramuglia en el bajo y Candela Bello en la batería, brindará un show en versión unplugged con un repertorio que recorrerá todas sus canciones.





En la última fecha del ciclo "Rock en el Laferrere", el domingo 19 de abril a las 20 se presentarán en el teatro municipal moronense la banda Mink, el proyecto liderado por el músico, compositor y productor, Nahuel Minkevich.





Todas las funciones del ciclo "Rock en el Laferrere" son con entrada gratuita y capacidad limitada. Podés reservar tu lugar a través de la app Morón a Mano o en la web municipal.