Cayó "Gallo" en Villa Udaondo: tenía más de 100 dosis de cocaína y un kilo de marihuana

Un operativo antidrogas desplegado en Villa Udaondo culminó con el desmantelamiento de un activo punto de venta de estupefacientes y la detención de su principal responsable, un hombre conocido como "Gallo". El allanamiento fue el resultado de una investigación originada por las constantes alteraciones al orden público que la actividad ilícita generaba en el vecindario.



Según detallaron fuentes del caso, el búnker funcionaba en una vivienda ubicada sobre la calle Fernández, entre Juramento y Ciudadela. El lugar había sido señalado por los vecinos debido al constante desfile de compradores, especialmente durante la noche, que había quebrado la tranquilidad del barrio.



A partir de esta información, la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón (Base Ituzaingó), en un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad local, inició tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos, fotografías y filmaciones para documentar las transacciones.



Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N° 3 de Morón, a cargo de Gustavo Robles, autorizó el allanamiento del domicilio. Durante el procedimiento, que contó con el apoyo táctico del Comando de Patrullas y la Comisaría de Las Cabañas, los efectivos lograron la aprehensión de "Gallo" y un importante secuestro de estupefacientes.



En la vivienda se incautaron más de 100 dosis de cocaína ya fraccionadas y listas para su venta, marihuana preparada para la comercialización y una planta de cannabis que arrojó un pesaje superior al kilogramo de deshoje.



Además, la Policía confiscó dinero en efectivo, teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el corte de las sustancias.



El detenido y todo el material probatorio secuestrado quedaron a disposición de la UFI N° 9 de Morón, especializada en Narcotráfico.

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