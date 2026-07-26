Allanamiento en Villa Tesei: desbaratan un punto de venta de cocaína

Un operativo policial desbarató un punto de venta de drogas en el barrio El Porvenir de Villa Tesei, partido de Hurlingham. Durante el allanamiento llevado a cabo en una vivienda, fueron aprehendidos dos hombres y dos mujeres bajo la acusación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego compartida.



La investigación comenzó a partir de datos recolectados por la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón y la Secretaría de Seguridad de Hurlingham. La propiedad investigada está situada en la calle Maestra Salinas, entre Esteban Bonorino y Horacio Oyhanarte.



En dicho domicilio se registraba una frecuente concurrencia de personas, principalmente en horas de la noche, lo que generaba distintos delitos, disturbios y malestar vecinal. Además, se contaba con información sobre un enfrentamiento armado previo entre vendedores y consumidores en ese mismo lugar.



Con intervención de la UFI N° 9 especializada en Narcotráfico del Departamento Judicial de Morón, se realizaron tareas de seguimiento, fotografías y filmaciones que permitieron identificar a los responsables de las ventas. Con estas pruebas, el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo del juez Jorge Rodríguez, otorgó la orden de allanamiento.

Como resultado de la irrupción, el personal policial secuestró más de 200 dosis de clorhidrato de cocaína preparadas para la venta en bolsas de nylon de color negro, dinero en efectivo, teléfonos celulares y varias balanzas de precisión.



En el lugar también se incautó armamento sin documentación: una escopeta recortada calibre 14, un revólver calibre 32 y una pistola calibre 22 largo, junto con sus municiones. A esto se sumó el secuestro de un automóvil Renault Sandero color bordó que se encontraba sin la patente colocada.



Finalmente, otras cuatro personas que estaban presentes en el domicilio al momento del operativo resultaron procesadas por el delito de tenencia simple de estupefacientes. El procedimiento contó con el despliegue y la colaboración de la Comisaría Jurisdiccional, la Jefatura Departamental de Seguridad, el Comando Patrulla y la Secretaría de Seguridad del partido de Hurlingham.