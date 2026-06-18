AySA realizará operativos nocturnos que afectarán la normalidad del servicio en zona oeste

La empresa AySA llevará a cabo este jueves por la noche un operativo de inspección en los ríos subterráneos que abastecen la región. Dicho procedimiento podría generar cortes de agua o baja presión en diversas localidades de Ituzaingó, Morón, Hurlingham, Tres de Febrero, Merlo y parte del partido de La Matanza.



Las tareas forman parte del Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2026 y consistirán específicamente en la revisión del tramo denominado "Saavedra-Morón". Según informaron desde la prestataria, los operativos se programan semanalmente en horario nocturno con el objetivo de minimizar el impacto en el consumo diario de las zonas residenciales y comerciales del oeste del conurbano.



El corte programado comenzará a partir de las 22:00hs de este jueves 18 de junio y se prevé que las afectaciones en el normal funcionamiento del servicio se prolonguen hasta las primeras horas de la tarde del viernes 19 de junio. La normalización del suministro se realizará de forma paulatina una vez concluidas las maniobras técnicas.





Las tareas de mantenimiento afectarán de forma directa el funcionamiento de dos nodos clave para la red de distribución regional: la Estación Elevadora de Tres de Febrero y la Estación Elevadora de Morón. Desde la compañía señalaron que este plan integral de revisión de infraestructura continuará desarrollándose en distintas etapas hasta el mes de noviembre en varios puntos del AMBA, con el objetivo de asegurar la eficiencia del servicio y mantener los parámetros de calidad en el sistema de agua potable.

Cómo recibir alertas y avisos de AySA en el celular





Para evitar sorpresas y planificar el consumo familiar, AySA recordó a los vecinos que se encuentra habilitada su nueva plataforma digital. A través de este canal digital, los usuarios pueden suscribirse de forma gratuita para recibir notificaciones automáticas y personalizadas sobre interrupciones programadas por tareas de mantenimiento directamente en sus dispositivos.