29 de jul. de 2026
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Última semana de vacaciones en Ituzaingó: Todas las propuestas gratuitas para disfrutar a partir de hoy

Diario La Ciudad

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Si estás buscando opciones cerca de casa para armar las salidas de esta semana, a continuación te presentamos el cronograma oficial y detallado para los próximos días,

Última semana de vacaciones en Ituzaingó: Todas las propuestas gratuitas para disfrutar a partir de hoy
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Las vacaciones de invierno entran en su recta final, pero la diversión en Ituzaingó está lejos de terminarse. A partir de hoy, lunes 27 de julio, el municipio renueva su cartelera de propuestas libres y gratuitas para que los más chicos, y toda la familia, sigan aprovechando al máximo estos días de descanso en la ciudad.

Con una agenda dinámica y pensada para todos los barrios, la oferta incluye desde grandes espectáculos teatrales y musicales en el histórico Teatro Gran Ituzaingó, hasta tardes llenas de risas con kermesse, shows de circo y juegos recreativos en el Polideportivo La Torcaza, la Plaza San Martín, el CDS La Torcacita y todos los Centros de Desarrollo Social del municipio.

Si estás buscando opciones cerca de casa para armar las salidas de esta semana, a continuación te presentamos el cronograma oficial y detallado para los próximos días, recordando que hoy mismo ya podés acercarte a retirar las entradas para las funciones más esperadas.

📍 Centro Cultural Ituzaingó (Retiro de entradas)

  • Lunes 27 de julio
    • Retiro de entradas para la función de “Historias Recicladas” de URRAKA.
  • Miércoles 29 de julio
    • Retiro de entradas para el show de “Las Guerreras K-Pop”.

📍 Teatro Gran Ituzaingó

  • Martes 28 de julio
    • 17:00 hs: “Historias Recicladas” de URRAKA.
  • Jueves 30 de julio
    • 18:00 hs: “Las Guerreras K- Pop”.

📍 Polideportivo La Torcaza

  • Martes 28 de julio
    • Juegos y actividades.
  • Miércoles 29 de julio
    • 16:00 hs: “Varieté del Circo”.
  • Viernes 31 de julio
    • Juegos de Kermesse.

📍 CDS La Torcacita

  • Miércoles 29 de julio
    • Juegos de Kermesse.
  • Jueves 30 de julio
    • Juegos y actividades.

📍 Plaza San Martín

  • Viernes 31 de julio
    • 16:00 hs: “Las cuatro estaciones de Bele”.
  • Sábado 1 de agosto
    • 16:00 hs: “Varieté de Circo”.
  • Domingo 2 de agosto
    • 16:00 hs: “Arlequinizados”.

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