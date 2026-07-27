Última semana de vacaciones en Ituzaingó: Todas las propuestas gratuitas para disfrutar a partir de hoy

Las vacaciones de invierno entran en su recta final, pero la diversión en Ituzaingó está lejos de terminarse. A partir de hoy, lunes 27 de julio, el municipio renueva su cartelera de propuestas libres y gratuitas para que los más chicos, y toda la familia, sigan aprovechando al máximo estos días de descanso en la ciudad.



Con una agenda dinámica y pensada para todos los barrios, la oferta incluye desde grandes espectáculos teatrales y musicales en el histórico Teatro Gran Ituzaingó, hasta tardes llenas de risas con kermesse, shows de circo y juegos recreativos en el Polideportivo La Torcaza, la Plaza San Martín, el CDS La Torcacita y todos los Centros de Desarrollo Social del municipio.



Si estás buscando opciones cerca de casa para armar las salidas de esta semana, a continuación te presentamos el cronograma oficial y detallado para los próximos días, recordando que hoy mismo ya podés acercarte a retirar las entradas para las funciones más esperadas.

📍 Centro Cultural Ituzaingó (Retiro de entradas)

Lunes 27 de julio Retiro de entradas para la función de “Historias Recicladas” de URRAKA.

Miércoles 29 de julio Retiro de entradas para el show de “Las Guerreras K-Pop”.



📍 Teatro Gran Ituzaingó

Martes 28 de julio 17:00 hs: “Historias Recicladas” de URRAKA.

Jueves 30 de julio 18:00 hs: “Las Guerreras K- Pop”.



📍 Polideportivo La Torcaza

Martes 28 de julio Juegos y actividades.

Miércoles 29 de julio 16:00 hs: “Varieté del Circo”.

Viernes 31 de julio Juegos de Kermesse.



📍 CDS La Torcacita

Miércoles 29 de julio Juegos de Kermesse.

Jueves 30 de julio Juegos y actividades.



📍 Plaza San Martín

Viernes 31 de julio 16:00 hs: “Las cuatro estaciones de Bele”.

Sábado 1 de agosto 16:00 hs: “Varieté de Circo”.

Domingo 2 de agosto 16:00 hs: “Arlequinizados”.

