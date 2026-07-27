Última semana de vacaciones en Ituzaingó: Todas las propuestas gratuitas para disfrutar a partir de hoy
Diario La Ciudad
Si estás buscando opciones cerca de casa para armar las salidas de esta semana, a continuación te presentamos el cronograma oficial y detallado para los próximos días,
Las vacaciones de invierno entran en su recta final, pero la diversión en Ituzaingó está lejos de terminarse. A partir de hoy, lunes 27 de julio, el municipio renueva su cartelera de propuestas libres y gratuitas para que los más chicos, y toda la familia, sigan aprovechando al máximo estos días de descanso en la ciudad.
Con una agenda dinámica y pensada para todos los barrios, la oferta incluye desde grandes espectáculos teatrales y musicales en el histórico Teatro Gran Ituzaingó, hasta tardes llenas de risas con kermesse, shows de circo y juegos recreativos en el Polideportivo La Torcaza, la Plaza San Martín, el CDS La Torcacita y todos los Centros de Desarrollo Social del municipio.
Si estás buscando opciones cerca de casa para armar las salidas de esta semana, a continuación te presentamos el cronograma oficial y detallado para los próximos días, recordando que hoy mismo ya podés acercarte a retirar las entradas para las funciones más esperadas.
📍 Centro Cultural Ituzaingó (Retiro de entradas)
- Lunes 27 de julio
- Retiro de entradas para la función de “Historias Recicladas” de URRAKA.
- Miércoles 29 de julio
- Retiro de entradas para el show de “Las Guerreras K-Pop”.
📍 Teatro Gran Ituzaingó
- Martes 28 de julio
- 17:00 hs: “Historias Recicladas” de URRAKA.
- Jueves 30 de julio
- 18:00 hs: “Las Guerreras K- Pop”.
📍 Polideportivo La Torcaza
- Martes 28 de julio
- Juegos y actividades.
- Miércoles 29 de julio
- 16:00 hs: “Varieté del Circo”.
- Viernes 31 de julio
- Juegos de Kermesse.
📍 CDS La Torcacita
- Miércoles 29 de julio
- Juegos de Kermesse.
- Jueves 30 de julio
- Juegos y actividades.
📍 Plaza San Martín
- Viernes 31 de julio
- 16:00 hs: “Las cuatro estaciones de Bele”.
- Sábado 1 de agosto
- 16:00 hs: “Varieté de Circo”.
- Domingo 2 de agosto
- 16:00 hs: “Arlequinizados”.