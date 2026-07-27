El universo del "Flaco" Spinetta llega al Auditorio Oeste con una noche a pura música

El universo poético y musical de uno de los máximos referentes del rock nacional volverá a vibrar con fuerza en zona oeste. Este esperado encuentro cultural -que se llevará adelante en el mítico Auditorio Oeste (Av. Rivadavia 17.230, Haedo)- promete ser una verdadera fiesta que combinará de forma perfecta shows en vivo, expresiones plásticas y emprendedurismo autogestivo.



La ambiciosa propuesta fue ideada y coordinada en su totalidad por la gestora cultural Laura Alonso, mientras que la logística y la organización del evento se desarrollará bajo el sello de la productora independiente Halo Lunar. El objetivo principal de la cita no es solo repasar las históricas melodías del querido "Flaco" Spinetta, sino también generar un gran espacio de encuentro multidisciplinario para todos aquellos interesados en concurrir.



El plano netamente sonoro de la noche contará con figuras de enorme peso y ensambles nacidos en el corazón del conurbano bonaerense. La apertura musical estará a cargo de Jardín de Gente, un conjunto conformado por distintos artistas locales que se encargarán de romper el hielo de la mejor manera. Luego llegará uno de los momento más esperados de la velada con la emotiva presentación de la reconocida cantante Claudia Puyó, la cual estará acompañada en el escenario por el tecladista Ricardo "Gafas" Maril. Ambos artistas repasarán juntos un repertorio de innolvidables canciones de Spinetta.





El cierre de la jornada musical estará a cargo de Las Habladurías. Esta consagrada banda tirbuto al "Flaco" volverá a pisar las tablas de este ciclo luego de una exitosa participación que tuvo lugar hace dos años. Paralelamente a los shows de estas tres bandas, el público podrá disfrutar tanto de una impactante exposición de cuadros, creada por la artísta plástica Ayelén Daubagna, como de diversas performances de pintura en vivo.



Es importante mencionar que durante la jornada, además de los shows y las expresiones artísticas, se llevará adelante una feria autogestiva. Esta gran feria contará con la presencia de emprendimientos locales y una mesa gráfica dedicada a ofrecer diversas publicaciones independientes.



Las entradas para este evento cultural ya se encuentran a la venta. Las mismas tienen un valor de $15.000 pesos y pueden adquirirse a través de la plataforma Passline.